Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Merak Edilenler
ABONE OL

Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 Eylül ayı enflasyon oranı beklentisi kaç?

Eylül 2021 enflasyon oranı ile ilgili beklenen zaman geldi çattı. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımızın gündeminde enflasyon oranı beklentisi var. İşte Eylül 2021 enflasyon oranı ile ilgili detaylar...

Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 Eylül ayı enflasyon oranı beklentisi kaç?

Enflasyon oranı, 2021 Eylül ayı için merak ediliyor. Enflasyon oranı ile ilgili aramalar iyice arttı. Peki 2021 Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eylül ayı enflasyon oranları 4 Ekim’de saat 10.00’da açıklanacak. Merkez Bankası tarafından yapılan sürpriz faiz indirimi hamlesi sonrasında daha da kritik bir hale gelen enflasyon oranı aynı zamanda dolar kuru, altın fiyatları ve kira artış oranı için yön belirleyici olarak kullanılacak. Enflasyon oranları aynı zamanda kiracılar ve ev sahipleri tarafından kira artış oranı açısından da bekleniyor.

EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

Ekonomistlerin Eylül ayı Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) aylık medyan tahmini %1,24 artış olacağı yönünde gerçekleşti. Foreks’in 17 banka/kurum ekonomisti ile düzenlediği ankete göre, TÜFE’de Eylül ayı ortalama tahmin %1,34 artış olurken, yıllık veride ise medyan tahmin %19,55, ortalama %19,68 olarak gerçekleşti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Memur Maaşları Ekim ayı tablosu | 2021 en düşük polis ve öğretmen maaşları
MERAK EDİLENLER En düşük memur maaşları tablosu
Emekli Maaşları 2021 Ekim tablosu | En düşük Bağ-Kur ve SGK emekli maaşları ne kadar?
MERAK EDİLENLER En düşük emekli maaşı ne kadar?
2021 Banka çalışma saatleri ve banka öğle arası saatleri ne? Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?
MERAK EDİLENLER 2021 Banka çalışma saatleri değişti
Memur maaşları 3600 ek gösterge ile yeniden gündemde! En düşük memur maaşı ne kadar?
MERAK EDİLENLER En düşük memur maaşı ne kadar?
Emekli Maaşları Ekim 2021 | En düşük SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları tablosu
MERAK EDİLENLER Güncel emekli maaşları tablosu
İl il fındık fiyatları ne kadar? 2021 Güncel fındık fiyatları listesi
MERAK EDİLENLER İl il fındık fiyatları listesi
2021 Ekim emekli maaşları yattı mı? Bağkur, SGK emekli maaşı ne kadar? En düşük ve en yüksek emekli maaşları tablosu 2021
MERAK EDİLENLER 2021 zamlı emekli maaşları tablosu
2021 Ekim memur maaşları ne zaman yatacak? Zamlı öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar oldu? En düşük memur maaşı
MERAK EDİLENLER Güncel memur maaşları 2021
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsar?
MERAK EDİLENLER 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
Bankalar hafta sonu açık mı? Cumartesi-Pazar bankalar çalışıyor mu? Banka çalışma saatleri 2021
MERAK EDİLENLER Bankalar hafta sonu açık mı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.