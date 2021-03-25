DHA

DHA'nın haberine göre; İşitme engelli Engin E.'ye uyguladığı şiddete ait görüntüler sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki çeken Fırat Kaya'nın kavgaya karışınca yakalandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İzmit'te kavga ihbarına giden polis ekipleri, gözaltına aldıkları şüphelileri polis merkezine götürdü.

Burada yapılan kimlik kontrolünde ise, şüphelilerden birinin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 'adam öldürmeye teşebbüs' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından yakalama kararı çıkartılan Fırat K. olduğu belirlendi. Hemen gözaltı işlemi yapılan Fırat K., sorguya alındı.