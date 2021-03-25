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Engelli gence şiddet! Delikanlı lakaplı Fırat Kaya yakalandı

İzmit'te işitme engelli Engin E.'ye şiddet uygularken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldıktan sonra kayıplara karışan 'Delikanlı' lakaplı Fırat Kaya'nın, kavgaya karışınca yakalandığı ortaya çıktı.

Engelli gence şiddet! Delikanlı lakaplı Fırat Kaya yakalandı
DHA

DHA'nın haberine göre; İşitme engelli Engin E.'ye uyguladığı şiddete ait görüntüler sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki çeken Fırat Kaya'nın kavgaya karışınca yakalandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İzmit'te kavga ihbarına giden polis ekipleri, gözaltına aldıkları şüphelileri polis merkezine götürdü.

Burada yapılan kimlik kontrolünde ise, şüphelilerden birinin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 'adam öldürmeye teşebbüs' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından yakalama kararı çıkartılan Fırat K. olduğu belirlendi. Hemen gözaltı işlemi yapılan Fırat K., sorguya alındı.

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