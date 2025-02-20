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        Engelli öğretmen ataması ne zaman? 1381 Engelli öğretmen atama başvuru şartları nelerdir?

        Engelli öğretmen adaylarının öğretmenliğe başvuru ve atama duyurusu doğrultusunda toplam 1381 kontenjan için engelli öğretmen atamasının yapılacağına ilişkin duyuru, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı. Başvurular, "ön başvuru" ve "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 15:02 Güncelleme: 20.02.2025 - 15:02
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        Engelli öğretmen atamasına ilişkin detaylar belli oldu. Atanan öğretmenler 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacak. Peki Engelli öğretmen atama başvurusu ne zaman? 2025 EKPSS Engelli öğretmen ataması başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

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        ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        "Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu" doğrultusunda toplam 1381 kontenjan için engelli öğretmen atamasının yapılacağına ilişkin duyuru, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.

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        Bu kapsamda 2022 ve/veya 2024 yıllarında yapılan "Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans)" katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre, "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümleri ile "Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" hükümlerine göre atama gerçekleştirilecek.

        Başvurular, "ön başvuru" ve "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek. Başvurular, elektronik ortamda alınacak.

        Adaylar birinci aşamada 24 Şubat - 10 Mart 2025 tarihleri arasında atamaya esas belgeleriyle başvuruda bulunacaklar.

        Ön başvurusu onaylanan adaylar, ikinci aşamada 16 Nisan - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercihte bulunabilecek. Atamalar, 30 Nisan 2025 tarihinde yapılacak.

        Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacaklar.

        "2025 Yılı Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu" için tıklayınız.

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