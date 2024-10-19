Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR aracılığıyla kendi işini kurmak, istihdama ve üretime dahil olmak isteyen engelli vatandaşlar ile eski hükümlü vatandaşlara yönelik destekleri sürdürdüğünü belirtti.

Işıkhan, "Bu yılın ikinci döneminde 340 proje için 103 milyon 436 bin lira kaynak tahsis ettik" dedi.

Hibe desteklerinin ise son başvuru tarihi 6 Aralık.