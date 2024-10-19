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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Engelli ve eski hükümlüler dikkat! Son başvuru 6 Aralık - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Işıkhan: "Engelli ve eski hükümlülere 103 milyon 436 bin lira kaynak tahsis ettik"

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşlara verilecek hibe desteğinin sürdüğünü belirterek, "103 milyon 436 bin lira kaynak tahsis ettik" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2024 - 10:48 Güncelleme: 19.10.2024 - 10:48
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        "Engelli ve eski hükümlülere 103 milyon 436 bin lira kaynak tahsis ettik"
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR aracılığıyla kendi işini kurmak, istihdama ve üretime dahil olmak isteyen engelli vatandaşlar ile eski hükümlü vatandaşlara yönelik destekleri sürdürdüğünü belirtti.

        Işıkhan, "Bu yılın ikinci döneminde 340 proje için 103 milyon 436 bin lira kaynak tahsis ettik" dedi.

        Hibe desteklerinin ise son başvuru tarihi 6 Aralık.

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