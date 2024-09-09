Engin Altan Düzyatan ile oğlu Emir Aras, Manchester City antrenmanında
Engin Altan Düzyatan, oğlu Emir Aras ile birlikte seyirci olarak Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin antrenmanına katıldı. Emir Aras, takımın teknik direktörü Pep Guardiola ve Belçikalı oyuncu Kevin De Bruyne ile bir araya gelerek forma imzalattı
Giriş: 09.09.2024 - 10:37 Güncelleme: 09.09.2024 - 10:46
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Engin Altan Düzyatan ile oğlu Emir Aras, seyirci olarak İngiltere'nin ünlü futbol kulübü Manchester City'nin antrenmanına katıldı.
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Emir Aras; Erling Haaland formasını, teknik direktör Pep Guardiola ve Belçikalı Kevin De Bruyne'ye imzalattı.