Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Engin Altan Düzyatan ile oğlu Emir Aras, Manchester City antrenmanında - Magazin haberleri

        Engin Altan Düzyatan ile oğlu Emir Aras, Manchester City antrenmanında

        Engin Altan Düzyatan, oğlu Emir Aras ile birlikte seyirci olarak Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin antrenmanına katıldı. Emir Aras, takımın teknik direktörü Pep Guardiola ve Belçikalı oyuncu Kevin De Bruyne ile bir araya gelerek forma imzalattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 10:37 Güncelleme: 09.09.2024 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1
        2

        Engin Altan Düzyatan ile oğlu Emir Aras, seyirci olarak İngiltere'nin ünlü futbol kulübü Manchester City'nin antrenmanına katıldı.

        3

        Emir Aras; Erling Haaland formasını, teknik direktör Pep Guardiola ve Belçikalı Kevin De Bruyne'ye imzalattı.

        4

        8 yaşındaki Emir Aras'ın bu özel anlarını, babası Engin Altan Düzyatan, sosyal medya hesabından paylaştı.

        5

        Engin Altan Düzyatan, paylaşıma; "Beni ve oğlumu ağırladığınız için teşekkür ederim. Bizim için inanılmaz bir deneyimdi" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Engin Altan Düzyatan
        #pep guardiola
        #Kevin De Bruyne
        #Manchester City FC
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin toprağa verilecek
        Narin toprağa verilecek
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
        Ünlüler acıyı paylaştı
        Ünlüler acıyı paylaştı
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!