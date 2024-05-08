Engin Hepileri: 2 dalda adayız

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Engin Hepileri, kendisi gibi oyuncu olan eşi Beyza Şekerci ile birlikte Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hepileri; "Kenan ağabey ile burada buluştuk. Bir ödül töreni var. Beraber gideceğiz" dedi.

Engin Hepileri ve eşi Beyza Şekerci

Engin Hepileri ardından "Tiyatro ödülleri gecesi var. 8 sene önce rahmetli olan bir üstün hocamız vardı. Onun adına düzenlenen bir ödül töreni. Biz de 2 dalda adayız. Beyza'nın oynadığı, benim de yönettiğim bir oyun. Bizim için heyecanlı bir gece olacak" dedikten sonra eşiyle oradan ayrıldı.