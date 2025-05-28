Engin Öztürk, mutfakta hünerlerini konuşturdu
Engin Öztürk, sosyal medya paylaşımıyla bu kez oyunculuğu değil mutfak becerisiyle dikkat çekti
Giriş: 28.05.2025 - 22:19 Güncelleme: 28.05.2025 - 22:19
Son dönemde hem dizi projeleri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncu Engin Öztürk, bu kez mutfaktaki yeteneğiyle dikkat çekti.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mutfağa giren Öztürk, süreci adım adım takipçileriyle paylaştı.
Giriş, gelişme ve sunum aşamalarını özenle aktaran oyuncu, tam dört farklı yemek hazırladı.
Fotoğraflar: Instagram
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ