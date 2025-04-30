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        Engin Polat'a hapis cezası

        Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 3 sanığın "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan yargılandıkları davada karar açıklandı. Kararını açıklayan hakim, sanıklar Engin Polat ve babası Sezgin Polat'ın, "sahte fatura kullanma ve düzenleme" suçundan 5 yıl 2 ay 15'er gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 19:52 Güncelleme: 30.04.2025 - 19:52
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        Engin Polat'a hapis cezası
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        Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, sanık Ahmet Gün ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada savunma yapan sanık Gün, üzerine atılı suça hangi aşamada, nasıl iştirak ettiğinin açık ve net olarak belirtilmediğini öne sürerek, "İştirakçi isem adıma ve GUN Bağımsız AŞ firmasına para gelişi olmalıydı ancak yoktur. Bir tane iştirak tespiti yoktur. Beraatımı talep ederim." dedi.

        Kararını açıklayan hakim, sanıklar Engin Polat ve babası Sezgin Polat'ın, "sahte fatura kullanma ve düzenleme" suçundan 5 yıl 2 ay 15'er gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

        Sanık Ahmet Gün ise aynı suçtan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        İDDİANAMEDEN

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, toplam 7 şirket üzerinden yapılan "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçuna ilişkin hazırlanan iddianamelerde, Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Ahmet Gün ve Tolunay Topal "sanık" olarak yer aldı.

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        Sanıkların bir kısmının gerçek bir mal teslimi veya hizmet ifasına dayanmayan sahte belgeleri isteyerek kullanmak suretiyle vergi ziyanına sebebiyet verdiği aktarılan iddianamelerde, bir kısmının ise muhasebe hileleri yaparak "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçunu işledikleri ve şirket üzerinden sahte fatura kullanıp kamuyu zarara uğrattıkları kaydedildi.

        İddianamelerde yer verilen bilirkişi raporlarında, sanıkların 7 şirket üzerinden kamuyu toplamda 295 milyon 131 bin 368 lira zarara uğrattıkları belirtildi.

        İddianamelerin 4'ünde sanık olarak yer alan Engin Polat hakkında "zincirleme şekilde Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 14 yıldan 65 yıla kadar, 2 iddianame sanık olan Dilan Polat için de aynı suçtan toplam 7 yıl 6 aydan 32 yıla kadar hapis talep edildi.

        Sezgin Polat'ın, hakkındaki 4 iddianame kapsamında "zincirleme şekilde Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 13 yıldan 66 yıla kadar, 5 iddianamede sanık olan Ahmet Gün için aynı suçtan 15 yıl 6 aydan 80 yıla, Alper Kürşat Polat için de aynı suçtan 5 yıl 6 aydan 24 yıla kadar hapis istendi.

        Sanık Tolunay Topal hakkında da aynı suç kapsamında 4 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası öngörüldü.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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