ENKA Açıkhava sezonu Mor ve Ötesi'yle açıyor

İstanbul’un sevilen açık hava mekânlarından ENKA Açıkhava Tiyatrosu, bu yaz da dopdolu etkinlik programıyla yaz akşamlarını sanatla renklendirmeye hazırlanıyor. Programın açılış etkinliği olan, 03 Temmuz Cuma akşamı Türk rock müziğinin öncü gruplarından Mor ve Ötesi’nin gerçekleştireceği akustik performans, grubun 30 yıla yayılan müzikal yolculuğunun farklı dönemlerinden sevilen şarkılarını, bu kez en yalın ve etkileyici halleriyle dinleyiciyle buluşturacak.

Fazıl Say

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, 06 Temmuz Pazartesi akşamı müzikseverler için özel olarak tasarlanmış seçkin bir programla sahne alacak. Bu özel gecede Say’a, flütte Aslıhan And Say eşlik edecek ve birlikte yorumlayacakları “Bosphorus Romance”, Boğaz’ın zarafetini ve şiirselliğini müzikal bir anlatıya dönüştürecek. Gecenin bir diğer bölümünde, vokalde Seda Kırankaya ile seslendirilecek “Çılgın Nar Ağacı”, güçlü anlatımı ve duygusal derinliğiyle dinleyicilere etkileyici bir deneyim sunacak. Programın dikkat çeken eserlerinden biri de saksafon sanatçısı Asya Fateyeva ile gerçekleştirilecek “Saksafon Suiti” olacak.

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Cem Adrian

Türkiye’nin en özel vokallerinden, geniş ses aralığı ve derin, duygusal yorumuyla öne çıkan sıra dışı yetenek Cem Adrian,“Seçkiler” başlıklı konseriyle 08 Temmuz Çarşamba akşamı sahne alacak. Erdal Erzincan ve Jehan Barbur’un da konuk olarak yer alacağı konserde sanatçı; Telli Turnam, Neredesin Sen, Mihriban ve Ne Ağlarsın gibi Anadolu’nun derin köklerinden beslenen türkülere kendine özgü yorumuyla yeniden hayat verecek.

Murat Karahan

Kariyerinin başından itibaren Bolshoi Tiyatrosu, Wiener Staatsoper ve Arena di Verona gibi dünyanın en prestijli sahnelerinde yer alan, Türk müziğini çok sesli yorumlarla dünyaya taşıyan ülkemizin önde gelen tenorlarından Murat Karahan, Avrasya Filarmoni Orkestrası eşliğinde gerçekleştireceği “Romantikler” konseriyle 13 Temmuz Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşacak.

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Barabar

Onur Aydemir (klarnet), Cihan Tanrıverdi (elektro gitar), Fırat İkisivri (akustik gitar), Serkan Keskin (bas gitar), Özgür Taş (davul), Serkan Polat (perküsyon) ve Sibel Altan’dan (perküsyon) oluşan kadrosuyla Barabar, 17 Temmuz Cuma akşamı yeni projesi “HepBarabar”la sahne alacak. Geleneksel ezgileri modern düzenlemelerle harmanlayan grup, bu kez sahnesini Aslı İnandık, Canan Ergüder, Celil Nalçakan, Özgür Çevik, Selen Öztürk ve Umut Kurt gibi tiyatro ve sinema dünyasının güçlü isimleriyle paylaşacak.

Oyunculuk kariyeri boyunca hikâyelerin peşinden giden Bergüzar Korel’in, 27 Temmuz Pazartesi gecesi “Hatırladıkça” başlıklı konserinde çocukluğumuza, gençliğimize, ilk heyecanlarımıza eşlik etmiş şarkılar; sesi, yorumu ve sahnedeki hikâye diliyle yeniden hayat bulacak. Mustafa Haybat’ın piyano ve müzik direktörlüğünde sahnede Korel’e Erdem Sökmen (gitar), Erhan Seçkin (davul), Cemil Tatlıpınar (bas gitar), Tunç Çakır (perküsyon), Batu Şallıel (saksafon/flüt), Hakan Güven (keman) ve Yonca Kocadağ (back vokal) eşlik edecek.

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Metot

ENKA Sanat’ta Tiyatro Zamanı

Semaver Kumpanya repertuvarında 10 yıldan fazla yer alan Metot, yenilenen kadrosuyla 20 Temmuz Pazartesi akşamı sahnelenecek. İspanyol Jordi Galceran’ın kaleme aldığı ve günümüz iş dünyasının acımasız yönlerini ortaya koyan oyunda, iş görüşmesine gelen dört kişi, çarpıcı bir eleme sistemine dönüşen sınavlarla yeteneklerinden çok nelerden vazgeçebildikleriyle yüzleşecek. Yönetmenliğini Serkan Keskin’in yaptığı Metot, Sarp Aydınoğlu, Serkan Keskin, Şebnem Hassanisoughi ve Yavuz Pekman’ı aynı sahnede buluşturacak.

24 Temmuz Cuma akşamı ise Peter Danish’in kaleme aldığı, Sevin Okyay’ın Türkçe’ye çevirdiği, Okan Bayülgen, Celal Kadri Kınoğlu ve Nihal Usanmaz’ın rol aldığı, ülkemizde ilk kez sahnelenen Devlerin Savaşı, müzik tarihinin iki efsane ismini tiyatro sahnesine taşıyacak. Oyun, 20. yüzyılın en büyük orkestra şeflerinden Leonard Bernstein ve Herbert Von Karajan’ın yarım asrı aşan rekabetini merkezine alacak. Hikâye, ikilinin Viyana’daki efsanevi Sacher Oteli’nin barında karşılaşmalarıyla başlayacak ve hem birbirleriyle hem de kendi iç dünyalarıyla yüzleştikleri tek gecelik bir hesaplaşmaya dönüşecek.

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Ayşe Balıbey ve Kaan Sekban’ın sevilen interaktif gösterisi Gömercin Kuşları ise günlük hayatın absürt anlarını, insan ilişkilerini ve popüler kültürü kendine özgü bir dille 29 Temmuz Çarşamba akşamı sahneye taşıyacak.

ENKA Açıkhava Sineması Ağustos’ta perdelerini açacak

Hamnet

Ağustos programı, ulusal ve uluslararası festivallerde öne çıkan ödüllü yapımlardan ve merakla beklenen yeni filmlerden bir seçki içeriyor. Dramdan bilim kurguya, belgeselden gerilime uzanan farklı türlerdeki yapımlar; aile ilişkileri, hafıza, kayıp, toplumsal dönüşüm ve insanlığın geleceği gibi temaları ele alıyor. Programda Hamnet 03 Ağustos Pazartesi; Sarı Zarflar 5 Ağustos Çarşamba; Wuthering Heights (Uğultulu Tepeler) 07 Ağustos Cuma; Sentimental Value (Manevi Değer) 10 Ağustos Pazartesi; İsimsiz Eserler Mezarlığı 12 Ağustos Çarşamba; Epic: Elvis Presley in Concert (Epic: Elvis Presley Konserde) 14 Ağustos Cuma; One Battle After Another (Savaş Üstüne Savaş) 17 Ağustos Pazartesi; Marty Supreme (Muhteşem Marty) 19 Ağustos Çarşamba; Project Hail Mary (Kurtuluş Projesi) 21 Ağustos Cuma akşamı sinema severlerle buluşacak.

Etkinliklerde öğrenciler için indirimli bilet imkânı sunulurken, tüm film gösterimlerinde “1 bilet alana 1 bilet bedava” kampanyası uygulanacak.