ENKA Sanat'ta yeni sezon 'Bir Hikâye Bir Türkü'yle açılıyor

ENKA Sanat yeni sezonda sanatçılar, coğrafyalar ve disiplinler arasında köprüler kuruyor, dostlukları sahneye taşıyor, söyleşiyle konserin, anlatıyla müziğin, metinle görselliğin iç içe geçtiği projelerle sanatseverlerin karşısına çıkıyor. 17 Şubat - 28 Nisan tarihleri arasında ENKA Oditoryumu’nda gerçekleşecek etkinliklerde, birbirinden değerli sanatçıları ve özgün prodüksiyonları ağırlamaya hazırlanıyor.

Yeni sezon 17 Şubat Salı akşamı çok özel bir buluşmanın prömiyeriyle açılıyor; “Bir Hikâye Bir Türkü”. Yaşamını sanata ve edebiyata adamış yazar Yekta Kopan ile Anadolu’nun sazını, sözünü dünya sahnelerine taşımış müzisyen Coşkun Karademir, Özlem Belkıs'ın kaleme aldığı bu projeyle aynı sahnede bir araya geliyor. Türkülerin, deyişlerin ve ezgilerin izinde ilerleyen bu söyleşi-konser; sanatı, edebiyatı ve müziği aynı potada buluşturarak seyirciyi samimi bir yolculuğa davet ediyor.

Eylem Pelit

Güvenç Dağüstün’ü, Eylem Pelit ve Derya Alabora ile bir araya getiren “Mahsus Mahal: Ruhi Su’ya Saygı” isimli projenin 24 Şubat Salı akşamı gerçekleşecek prömiyer gecesinde, Ruhi Su’nun halkın sesiyle yoğrulmuş derin müziği, çağdaş ve özgün bir anlatılı konser formatıyla sahnede yeniden hayat buluyor. 07 Nisan Salı akşamı Emre Elivar ve Başar Can Kıvrak’ın sahne alacağı “Alacakaranlıktan Işığa” başlıklı iki piyano resitali, klasik müzikseverleri Brahms’tan Ravel’e uzanan bir müzik yolculuğuna davet ediyor. Programda ayrıca, Türkiye’de ilk kez seslendirilecek olan Daphnis et Chloé Süit No. 2’nin Vyacheslav Gryaznov imzalı iki piyano düzenlemesi yer alıyor.

