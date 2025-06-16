ENKA Vakfı'ndan sanata destek

1984 yılından bu yana İKSV’nin farklı disiplinlerdeki festivallerine kesintisiz destek veren ENKA Vakfı, bu kez 53. İstanbul Müzik Festivali’nde sanatseverlerle buluşacak olan Geneva Camerata’nın (GECA) son projesi Revolta’ya gösteri sponsoru oldu. Hoşgörü, cesaret ve özgürlüğe adanmış bu çarpıcı performans, klasik müziği, Los Angeles banliyölerinde doğan hip-hop kültürünün en enerjik ifade biçimlerinden biri olan krump dansıyla aynı sahnede buluşturuyor.

Gecede, müzik direktörü ve şef David Greilsammer yönetimindeki topluluk, önce Alexandre Mastrangelo’nun GECA siparişiyle bestelediği Battle Zone adlı eseri seslendirecek; ardından Şostakoviç’in 5. Senfonisi’ni ezberden icra ederken, hip-hop dansçılarıyla birlikte koreografiye eşlik ederek, izleyicilere özgün ve etkileyici bir sahne deneyimi yaşatacak. Klasik müziğe bakışı değiştirecek bu unutulmaz deneyim, 18 Haziran akşamı saat 20.00’da Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek.