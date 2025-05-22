Entübe edildiği için nefes borusunda darlık oluşan genç 5 ay sonra rahat bir nefes aldı

Malatya'da yaşayan 19 yaşındaki Muhammed Mustafa Erdal, geçirdiği ani solunum ve kalp durması sonrası yoğun bakımda entübe edildi.

Bu süreçte nefes borusunda meydana gelen ciddi darlık nedeniyle aylarca sağlıklı şekilde nefes alamayan Erdal, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Başarılı bir operasyonla yeniden rahat nefes almaya başlayan Erdal, yaşadıklarını anlattı. Muhammed Mustafa Erdal, yaklaşık 5 önce evde olduğu sırada aniden nefes alamamaya başladığını, sonrasında kalbinin durduğunu söyledi.

Eve gelen sağlık ekipleri tarafından yeniden hayata döndürüldüğünü belirten Erdal, 12 gün yoğun bakımda kaldığını bildirdi. Erdal, yoğun bakımın 6 gününde entübe edildiğini, buna bağlı olarak nefes borusunda darlık geliştiğini ifade etti.

Hastaneden taburcu edildikten sonra her geçen gün artan nefes darlığı şikayeti yaşadığını dile getiren Erdal, solum borusundaki daralma nedeniyle birkaç kez de genişletme operasyonu geçirdiğini anlattı.

Erdal, "Bu genişletme operasyonundan sonra da nefes borum daraldı. Bana ameliyat olmam gerektiği söylendi ve Ankara'ya gelerek Bilkent Şehir Hastanesi'ne başvurdum" dedi.

"5 AY SONRA İLK DEFA NORMAL BİR İNSAN GİBİ NEFES ALIYORDUM"

Yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alındığını belirten Erdal, "Ameliyattan sonra gözümü ilk açtığımda gerçekten nefes alabildiğimi fark ettim. 5 ay sonra ilk defa normal bir insan gibi nefes alıyordum. Ameliyat olalı 8 gün oldu ve gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum. Doktorlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anne Nermin Erdal da oğlunun yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle zorlu bir süreç geçirdiklerini dile getirerek, "Evde nefesi birden kesildi. Ellerimize yığıldı. Ambulans gelene kadar kalbi durdu. İki defa kalbi durdu. Entübe oldu. Soluk borusu daraldı, çok zorluk çektik. Hiçbir ihtiyacını karşılayamıyordu. 5 aydır bir odanın içindeydi" dedi.

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Oğlunun Bilkent Şehir Hastanesi'nde adeta yeniden doğduğunu söyleyen anne Nermin Erdal, "Oğlum şu an çok iyi. Onu sağlıklı görmek, bir anne olarak bana tarif edilemez bir mutluluk veriyor" diye konuştu.

"UZUN SÜREN ENTÜBASYONDA NEFES BORUSUNDA HASAR OLUŞABİLİYOR"

Bilkent Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği ve Akciğer Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Erdal Yekeler, operasyonla ilgili bilgi verdi.

Uzun süreli entübasyonlarda nefes borusunda hasar oluşabildiğini belirten Yekeler, "Entübasyon için kullanılan hortum nefes borusu içerisinde kaldığı süre içerisinde nefes borusunu tahriş edebiliyor. Hasta yoğun bakımdan çıktıktan ve taburcu olduktan sonra da bu alan zaman içerisinde darlıkla sonuçlanabiliyor." dedi. Yekeler, şunları kaydetti: "Bu darlık geliştikten sonra hastaların hayat kaliteleri bozuluyor, nefes alamıyor ve nefes darlığı yaşıyorlar. Nefes darlığının artmasıyla bu tür hastaları solunum yetmezliğinden kaybedebiliyoruz. Yapılacak şeylerden birisi, bu darlığın genişletilmesi ile ilgili işlemler. Hastamızda da defalarca genişletme yapılmış ama her defasından nüksetmiş. Çaresiz kalındığında da bize ulaşıldı. Nefes borusundaki darlığın genişletilmesi ile ilgili işlemler veya bu noktaya stent konulması gibi yöntemler var ama bunların hiçbiri başarılı bir ameliyattan elde edilen sonuç kadar güzel hasta için konforlu olmuyor. Nefes borusu ameliyatı yani o darlık alanının ameliyatla çıkartılarak uç uca dikilmesi şeklinde uyguladığımız bir teknik."