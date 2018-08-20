Envigado - La Equidad maçı ne zaman?

Kolombiya Primera A Clausura heyecanı devam ediyor. Envigado, 21 Ağustos 2018 Salı günü La Equidad takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 01:30. Maç öncesi Envigado 2 puanla 17. sırada, La Equidad 12 puanla 1. sırada bulunuyor. Envigado son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. La Equidad son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 753 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Envigado kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, La Equidad sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Envigado son haftadaki Patriotas müsabasında 0-0 berabere kaldı.

La Equidad, Deportes Tolima karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Envigado, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Envigado, kendi sahasında 1 gol attı, 2 gol yedi.

La Equidad, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. La Equidad, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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