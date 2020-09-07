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Enzo Roco takımla vedalaştı

Beşiktaş ile yolları ayrılan Şilili savunmacı Enzo Roco, bugünkü antrenman öncesi takımla vedalaştı.

Enzo Roco

28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman öncesinde; Teknik Direktör Sergen Yalçın, teknik ekip ve futbolculara veda etti.

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