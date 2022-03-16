EPDK Başkanı Yılmaz'dan akaryakıt fiyatı açıklaması

DHA

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklamada bulundu. Yılmaz "Bu oluşumda en önemli pay; petrol fiyatları ve dövizdeki hareketlerdir. Dağıtıcı+bayi marjlarında formülasyona aykırı hareketlerin tespit edilmesi halinde tüketicilerin mağdur edilmesinin engellenmesi için EPDK´nın tavan fiyat uygulama yetkisi kanunen bulunmaktadır." dedi.