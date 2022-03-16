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Akaryakıtta fiyat toplantısı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte hem dünya ve hem de Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında hızlı artışlar yaşandı. Arza yönelik endişelerle brent petrolün varil fiyatı işgal girişimin öncesi 94 dolar seviyesindeyken geçen hafta 130 doların üzerini gördü.

Fakat, petrol üreticisi bazı ülkelerin üretim miktarlarını artırabileceklerini açıklaması ve Rusya ile Ukrayna'nın müzakere masasına oturması, fiyatlardaki yangını bir nebze olsa söndürdü.

Öyle ki, dün 105.71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, gün içinde uluslararası piyasalarda 102.22 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki son gerilemeyle motorinin litresine 93 kuruş indirim geldi. Böylece motorinin litre fiyatı İstanbul'da 19.7 liraya düştü. Benzinde ise 1.76 TL indirim yaşanırken, şu anda benzinin litresi 18.71 liradan satılıyor. Edinilen bilgiye göre, bu geceden itibaren de motorinde 1 lira, benzinde 65 kuruş civarı indirim bekleniyor.

Her ne kadar petrolde geçen haftaya göre düşüş yaşansa da, brent petrol fiyatı son 1 yılda yüzde 49 yükseldi. Buna karşılık benzin ve motorin fiyatları da yüzde 180 civarında arttı. Aradaki fark dolar kurunun son 1 yılda yüzde 100 oranında yükselerek 14.70'e çıkması ve eşel mobil sisteminin sona ermesinden kaynaklanmış durumda.

Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle, Mart başından bu yana akaryakıta üst üste 12 kere zam gelmesi ise, benzin istasyonlarında yoğunluk oluşmasına yol açmıştı. Zamlı fiyatlar geçerli olmadan önce aracına yakıt isteyenler, akaryakıt istasyonları önünde kuyruklar oluşturmuştu.

Üst üste gelen zam haberleri sektörün düzenleyicisi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) arasında da tartışmaya yol açtı.

ZAM TARTIŞMASI

Öyle ki, EPGİS 9 Mart'ta petrol fiyatının 130 doların üzerini görmesinin ardından benzine 0.79 motorine ise 2.25 lira zam geldiğini duyurmuştu. Ancak petrol fiyatlarında daha sonra yaşanan yüzde 10'luk düşüşün ardından beklenen zam gelmedi. EPGİS bunun üzerine zammın iptal edildiğini bildirdi.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ise aynı gün katıldığı canlı yayında EPGİS'in piyasaları manipüle ettiğini, uluslararası piyasaları beklemeden vatandaşları yanlış bilgilendirdiğini ve akaryakıt istasyonlarına yönlendirdiğini iddia ederek, suç duyurusunda bulunacaklarını söylemişti.

Yılmaz, "EPGİS denilen sendika, 'Zam gelecek' diyor kesin bir dille. Bugün de düşüşü görünce 'Böyle bir düzenlemeye ihtiyaç yok' dediler. Biz takip ediyoruz. Zam kararı yoktu ama böyle bir beklenti vardı. Gece 22.00’de de netleşecekti bu akaryakıt fiyatları" ifadelerini kullanmıştı.

'EPGİS BİR SENDİKADIR, ZAM YAPMAZ'

EPDK Başkanı Yılmaz'ın açıklamalarının ardından, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulunan EPGİS ise, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulması çağrısı yapmıştı.

EPGİS'in açıklamasında, "Bugün yapılan ve iptal edilen zam hakkında, hakkımızda savcılığa suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz. Bu zamma ilişkin resmi fiyat listeleri, resmi formülleri ilgili savcılığa teslim etmek istiyoruz. Ülkemizde zam ya da indirim hesaplaması yasa ile belirlenen formülle yapılmaktadır. Bu formüle 3 defa EPDK müdahale ederek zamları iptal ettirmiştir. EPGİS bir işveren sendikasıdır. Her sendika gibi, faaliyet alanları belli ve sınırlıdır. EPGİS zam yapmaz, EPGİS zam iptal etmez, EPGİS formülü diye bir şey söz konusu bile değildir" ifadeleri kullanılmıştı.

'EPDK FİYAT BELİRLEMİYOR'

Bunun üzerine, EPDK ise yayımladığı videoda, yurtiçi pompa satış fiyatlarının yurtdışı ürün fiyatları, rafineri, dağıtıcı ve bayi marjı ile alınan vergilerle belirlendiğini belirtti. Videoda dolar kurunun satış fiyatları etkilediği ifade edildi.

Enerji Uzmanı Mustafa Düzgün tarafından yapılan bilgilendirmede, EPDK'nın fiyatları belirlemediği ancak yakından takip ettiği belirtildi. Rekabete aykırı bir durum olduğunda, EPDK'nın yasal yetkileri dahilinde önlem alındığı kaydedildi.

SEKTÖR BUGÜN TOPLANIYOR

Akaryakıtta tartışmalar devam ederken, EPGİS'ten dikkat çeken bir karar geldi. Yapılan açıklamaya göre, EPGİS, hakkında suç duyurusunda bulunulması sebebiyle sosyal medya üzerinden akaryakıt fiyatı duyurusunda bulunmaya hafta başından itibaren ara verdi. EPGİS son kararından önce düzenli bir şekilde akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimleri sosyal medya üzerinden duyuruyordu.

Gün içinde, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın akaryakıt fiyatlarını masaya yatırmak üzere sektör temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, hem bayilerin hem de vatandaşların artan fiyatlara karşı nasıl korunacağına dair çözüm önerilerinin konuşulacağı ifade ediliyor. Fiyat artışlarının satışlara etkisinin de değerlendirilmesi bekleniyor.