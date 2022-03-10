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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz’ın sendikaya yönelik açıklamalarına Twitter üzerinden cevap verdi.

Dün petrol fiyatının 130 doların üzerini görmesinin ardından EPGİS saat 16.47'de benzine 0.79 motorine ise 2.25 lira zam geldiğini duyurmuştu. Ancak petrol fiyatlarında daha sonra yaşanan yüzde 10'luk düşüşün ardından beklenen zam gelmedi. EPGİS bu 'zam iptalini' saat 20.51'de duyurdu.

Bu yaşananların üzerine EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz dün akşam CNN Türk'te katıldığı canlı yayında EPGİS'in piyasaları manipüle ettiğini, uluslararası piyasaları beklemeden vatandaşları yanlış bilgilendirdiğini ve akaryakıt istasyonlarına yönlendirdiğini iddia ederek, suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

'KARAR DEĞİL BEKLENTİ VARDI'

Yılmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Zam yapılmadı. Bunu tasfiye ediyorum. Gece 24.00'ten sonra böyle bir zam yapılabilir tadilinde bulunuyorlar. EPGİS denilen sendika, 'Zam gelecek' diyor kesin bir dille. Bugün de düşüşü görünce 'Böyle bir düzenlemeye ihtiyaç yok' dediler. Biz takip ediyoruz. Zam kararı yoktu ama böyle bir beklenti vardı. Gece 22.00’de de netleşecekti bu akaryakıt fiyatları. Ciddi bir şekilde düşüş oldu. Bazen ham petroldeki düşüş işlenmiş akaryakıtta aynı oranda düşmemiş olabiliyor. Bu fiyatlar Genova’daki uluslararası piyasada belli oluyor. Uluslararası fiyatlar var. Aşamaları var, diyelim ki 19.30’da da görebiliyorsunuz ama 22.00’de görüyoruz. 19.30 ile dünkü fiyatlar farklıydı. Fiyat değişimini değiştirecek bir şey olmadı. EPGİS gündüzden tahminde bulundu. 19.30 veya 22’deki fiyatları görmeden bir şey söylemek doğru değil. Biraz kendi reklamlarını yapmak için EPGİS’in yaptığı yanlış. Bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Vatandaşları akaryakıt istasyonlarına yığıyorlar. Yapılan bir zam yok, bu zamları da biz yapmıyoruz. Uluslararası bir formülü var. EPDK zam yaptı, iptal etti... Yok böyle bir şey."

'3 KERE MÜDAHALE ETTİ'

Bu açıklamaların üzerine EPGİS sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. Verdikleri tüm bilgilerin belgeli ve resmi olduğunu belirtilen EPGİS açıklamasında "Bugün yapılan ve iptal edilen zam hakkında, hakkımızda savcılığa suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz. bu zamma ilişkin resmi fiyat listeleri, resmi formülleri ilgili savcılığa teslim etmek istiyoruz. Ülkemizde zam ya da indirim hesaplaması yasa ile belirlenen formülle yapılmaktadır. Bu formüle 3 defa EPDK müdahale ederek (BUGÜNKÜ GİBİ) zamları iptal ettirmiştir" ifadeleri kullanıldı.

'EPGİS FORMÜLÜ DİYE BİR ŞEY YOK'

EPGİS bir işveren sendikası olduğu vurgulanan açıklama şöyle devam etti: "TC Sınırları içerisinde faaliyet gösteren her sendika gibi, faaliyet alanları belli ve sınırlıdır. EPGİS Zam yapmaz, EPGİS zam iptal etmez, EPGİS formülü diye bir şey söz konusu bile değildir.

Sendikamız hakkında EPDK Başkanın Rekabet kurumuna yapmış olduğu suç duyurusu ile kurumumuz ön inceleme geçirmiş olup olay soruşturmaya dönüştürülmemiştir. Bu suç duyurusu ile EPDK başkanı serbest piyasaya nasıl müdahale ettiğini de resmi olarak tescil etmiştir" ifadeleri kullanıldı."

PETROL FİYATINDA DALGALANMA SÜRÜYOR

Bu tartışmaya neden olan petrol fiyatlarındaki oynaklık ise bugün de devam ediyor.

Dün brent petrolün varil fiyatının 131 dolardan 111 dolara gerilemesinde savaş nedeniyle daralan arzın yeniden artacağı yönündeki beklenti etkili oldu. Irak yönetimi OPEC+'da karar verilmesi durumunda petrol üretimini artırabileceğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de benzer şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'nin de üretimini artırmaya hazır olduğunu bildirdi.

Bu sabah ise brent petrolün varil fiyatı önce 115 dolara çıktı, ardından 113 dolara çekildi. Analistler enerji fiyatları için bugün gözlerin Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Antalya'da gerçekleştireceği toplantıda olacağını belirtti.