Kimi zaman büyük bir göç hareketi kimi zaman da içinde büyük kahramanlık hikâyeleri barındıran olayları işleyen epik şiir örnekleri nelerdir? Epik şiir ne demek? İşte, tüm detaylar…
Epik Şiir Nedir?
Konusu savaş, yiğitlik, kahramanlık ve vatan sevgisi olan, bir olayı veya tarihi bir hadiseyi coşkulu bir şekilde anlatan şiirlere epik şiir adı verilmektedir. Epik sözcüğü, efsanelerle değişikliğe uğramış tarihî bir olayın izlerini taşıyan destan, bir milletin hayal gücünü en çok doyurabilecek en eski edebiyat biçiminin adıdır. Yunanca bir kelime olarak karşımıza çıkan epik; konuşma, hikâye, şarkı, kahramanlık şiiri anlamına gelen ‘’epos’’ sözcüğünden türemiştir. Epik şiirlerin ilk örnekleri destanlara dayanır ve bu şiir türü çıkışı itibarıyla destanlardan beslenir.
Aynı zamanda Epik şiir; doğal ve yapay epik şiir olmak üzere ikiye ayrılmaktadır:
- Doğal Epik Şiir
Toplumun ortak ürünü olan birtakım olaylardan sonra kendiliğinden oluşmuş olan destansı şiirlerdir. Bu şiirler henüz yazının bulunmadığı dönemde söz yoluyla yayılmış ve yazının kullanılmaya başlamasıyla da yazıya geçirilmiş şiirlerdir. Bu özellikleri sebebiyle genellikle her anlatanın bir şeyler eklediği bir şiir olarak karşımıza çıkmaktadır.
- Yapay Epik Şiir
Bir şairin, topluma mal olmuş ve toplumu derinden etkileyen bir olayı ele alarak o olayı doğal destanlara benzetme niyetiyle yazmış olduğu şiirlerdir. Yaratıldığı andan itibaren yazıya geçirilen bu şiirlerin yazarı da zamanı da bellidir.
Epik Şiir Özellikleri
Divan edebiyatında kasideler, Halk edebiyatında da koçaklama ve destan gibi türlerle de kendini gösteren epik şiir özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
- Okuyanda coşku, yiğitlik, savaşma duygusu gibi duygular uyandırır.
- Geleneksel hikâyeciliğin gelişmiş şeklidir.
- Epik şiirler bir milletin hayatında önemli izler bırakan büyük göçler, savaşlar, doğal afetler gibi olaylarla mertlik, kahramanlık gibi konuların destan gibi işlendiği şiirlerdir.
- Konusu savaş, yiğitlik, kahramanlık ve vatan sevgisi olan, bir olayı veya tarihi bir hadiseyi coşkulu bir şekilde anlatan şiirlerdir.
- Epik şiirin ilk örnekleri Homeros tarafından ‘İlyada ve Odysseia” adlı destanda verilmiştir.
- Destanlar da epik şiir türlerindendir.
- Uzun bir şekilde yazılırlar.
- Epik şiirler, öyküleyici anlatım tarzında oluşturulurlar.
Epik Şiir Örnekleri
Ülkemize, yiğitlik, kahramanlık ve vatan sevgisi gibi konuların başarılı bir şekilde işlendiği bazı epik şiir örnekleri şunlardır:
- Faruk Nafiz Çamlıbel – Zafer Türküsü
Yaşamaz ölümü göze almayan,
Zafer, göz yummadan koşana gider.
Bayrağına kanının alı çalmayan,
Gözyaşı boşana boşana gider!
Kazanmak istersen sen de zaferi,
Gürleyen sesinle doldur gökleri,
Zafer dedikleri kahraman peri,
Susandan kaçar da koşana gider.
Bu yolda herkes bilir, ey delikanlı,
Diriler şerefli, ölüler şanlı!
Yurt için dövüşen başı dumanlı,
Her zaman bu şandan o şana gider.
- Köroğlu – Âşık Şiiri
Benden selam olsun Bolu beyine,
Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır.
Ok gıcırtısından gürzün sesinden,
Dağlar seda verip seslenmelidir.
Düşman geldi tabur tabur dizildi.
Alnımıza kara yazı yazıldı.
Tüfek icat oldu mertlik bozuldu.
Eğri kılıç kında paslanmalıdır.
- Dadaloğlu
Dadaloğlu’m bir gün kavga kurulur,
Öter tüfek davlumbazlar vurulur.
Nice koç yiğitler yere serilir,
Ölen ölür, kalan Sağlar bizimdir.
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