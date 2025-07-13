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        Haberler Gündem Güncel Epilepsi nöbeti geçirdi! 4.kattan düştü! | Son dakika haberleri

        Epilepsi nöbeti geçirdi! 4.kattan düştü!

        Şanlıurfa'da feci bir kaza meydana geldi. Olayda epilepsi nöbeti geçiren bir kişi, 4. kattan düşerek ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 12:17 Güncelleme: 13.07.2025 - 12:17
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        Epilepsi nöbeti geçirdi! 4.kattan düştü!
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde epilepsi nöbeti geçirerek 4. katın balkonundan düşen kişi ağır yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre bir apartmanın 4. katının balkonunda epilepsi nöbeti geçiren A.A. (40) zemine düştü.

        HAYATİ TEHLİKESİ VAR

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin desteğiyle bulunduğu yerden kaldırılan A.A, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Fotoğraf: İHA

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