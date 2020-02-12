Epilepsi tanısı konulur? sorusu vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Halk arasında sara hastalığı olarak bilinen ve beyinde bulunan nöronların ani ve kontrolsüz boşalması sonucunda oluşan hastalığa epilepsi denir. Epilepsi hastalığı beynin çalışmasını etkileyen faktörlerin bozulması ile oluşur. İşte epilepsi hastalığı hakkında merak edilenler...

Epilepsi tanısı nasıl konulur? Tanısı ve tedavisi

Epilepsi kısa süreli oluşan ve beyin fonksiyonlarının elektrik boşalması ile ortaya çıkan bir klinik nöbet hastalığıdır. Epilepsi nöbetler aniden ortaya çıkabilir bu nedenle nerde nasıl olacağını bilmemek adına tehlikeli bir durum oluşmasına neden olabilmektedir. Epilepsi hastalığı beynin çalışmasını etkileyen faktörlerin bozulması ile oluşur. Ancak bazı kişilerde bu durum olmadan da ortaya çıkabilmekedir.

Genetik gelişimdeki anormal durumlar, toksik maddeler, gebelikte oluşan anormallikler, beyin hücrelerini etkiler ve doğumdan sonra ortaya çıkar. Doğum sırasında bebeğin oksijensiz kalması, doğumdan sonra geçirilen beyin enfeksiyonları (menenjit, ensefalit),zehirlenmeler (ağır metaller, karbon monoksit) kafa travmaları, inme (beyin kanamaları ya da beyin damarlarında tıkanıklıklar) bazı ilaçlar, beyin tümörleri, metabolik bozukluklar, aşırı alkol tüketimi, epileptik nöbetlerin olmasında etken olabilmektedir.

Epilepsi nöbetleri iki şekilde oluşur.

Jeneralize (beynin genelini etkileyen nöbetler)

Parsiyel (beyinde bir bölgeye sınırlı başlayan nöbetler)

Kullanılan epilepsi ilaçlarının düzensiz alınması, uyku düzensizliği, uykusuzluk, öğün atlama, düzensiz beslenme, aşırı alkol alımı, kan şekeri dengesizliği, madde kullanımı, sık tekrarlayan ışıklar, enfeksiyonlar ve ateşin yükselmesi gibi etkenlerin nöbetlerin artmasına neden olmaktadır.

Epilepsi Tanısı

Epilepsi tanısının konması için bir çok test gereklidir. Nöbetlerin nasıl oluştuğuna dair bilgilerin sağlıklı olarak verilmesi gereklidir. Kayıt yapılabiliyorsa video çekimi gibi yardımcı olacak materyaller gereklidir. Öncelikle epilepsi hastasının saçlı derisine elektrotlar takılır ve beyin aktiviteleri Elektroensefalografi (EEG)kaydedilir. Bu durum epilepsi nöbetine etken olan durumu görmek içindir. Ancak; kısa süreli olması o anda nöbetin olmaması sağlıklı bir tanı konmasını geciktirir. Aralıklarla tekrarlanır. Hastanın EEG si uykusuz ve uyku anında tekrar yapılır. Bu işlemler yapılırken video çekimi kaydedilir. Beyin dalgaları eş zamanlı aralıklarla kaydedilir ve bu kayıtlar ve nöbet görüntüleri karşılaştırılır epilepsi olup olmadığı tanısı konulur.

MR ve Bilgisayarlı Beyin Tomogrofisi ile altta yatabilecek olan bir yapısal bozukluk için gerekli bir uygulamadır.

Epilepsi tedavisi

Epilepsi tanısı konmasından sonra hasta düzenli olarak ilaç tedavileri ile iyileştirme yöntemi sağlanmasıyla tedavi edilebilmektedir. Ancak bazı dirençli epilepsi hastalığı cerrahi müdahale gerektirebilmektedir.