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        Haberler Müzik EQUAL Türkiye'den bu yana kadın sanatçıların sesi yüzde 140 arttı

        EQUAL Türkiye'den bu yana kadın sanatçıların sesi yüzde 140 arttı

        Spotify tarafından hayata geçirilen EQUAL programı, Türkiye'de ve dünyada 3'üncü yılını kutluyor. Spotify verileri EQUAL'ın 2021'deki lansmanından bu yana, Türkiye'deki kadın sanatçıların dinlenme oranlarında yüzde 140'lık bir artış yaşandığını gösteriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 17:19 Güncelleme: 30.05.2024 - 17:19
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        Kadın sanatçıların sesi yüzde 140 arttı
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        Spotify tarafından hayata geçirilen EQUAL programı, Türkiye'de ve dünyada 3'üncü yılını kutluyor. Spotify verileri EQUAL'ın 2021'deki lansmanından bu yana, Türkiye'deki kadın sanatçıların dinlenme oranlarında yüzde 140'lık bir artış yaşandığını gösteriyor. Hem EQUAL'ın 3'üncü yılını hem de Türkiye'deki kadın sanatçıların başarısını kutlamak için Spotify, Divan Kuruçeşme'de çok sayıda kadın sanatçı ve müzik endüstrisindeki iş ortaklarının katılımıyla bir davete ev sahipliği yaptı.

        Spotify, dünya çapında kadın sanatçıların çalışmalarını güçlendirerek müzikte cinsiyet eşitliğini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği global girişimi EQUAL'ın Türkiye'de ve dünyada 3'üncü yıl dönümünü kutluyor. 2021'den bu yana 31 milyar dinlenme sayısını aşan EQUAL çalma listeleri ile Spotify, müzik endüstrisindeki kadınların sesini yükseltmeyi, güçlendirmeyi ve kadın sanatçılara daha fazla fırsat yaratabilmeyi amaçlıyor. Bugüne kadar EQUAL Türkiye kapsamında 36 Türk kadın sanatçı ayın EQUAL elçisi oldu ve 200'den fazla kadın sanatçı, Spotify tarafından EQUAL Türkiye çalma listelerinde ağırlandı.

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        EQUAL TÜRKİYE İLE KADIN SESİ YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

        Kadınların seslerini daha çok duyurabilmeleri ve daha çok kişinin onlardan ilham alabilmesini sağlamak amacıyla tasarlanan EQUAL, kadın sanatçıların sesine güç katmaya devam ediyor. Spotify tarafından yayınlanan veriler, Türkiye'de kadın sanatçıların artan başarısını ve gücünü bir kez daha ortaya koyuyor:

        ● EQUAL Türkiye'nin hayata geçtiği 2021'den bu yana Türkiye'deki kadın sanatçıların Spotify'daki dinlenme oranı yüzde 140 arttı.

        ● Türkiye'de kadın sanatçıların Spotify'ın editoryal çalma listelerindeki dinlenme sayısı 2023'te, 2022'ye kıyasla yüzde 36 artış gösterdi.

        ● 2023'te Türkiye Top 50 listesinde yer bulan kadın sanatçı sayısı 2021'den bu yana yüzde 110'un üzerinde artış gösterdi ki bu da kadın sanatçıların Top listelerdeki varlıklarını önemli derecede büyütmeye devam ettiğinin bir göstergesi.

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        ● Kullanıcılar tarafından oluşturulan çalma listeleri içerisinde kadın sanatçıların dinleme oranlarında, 2022'ten 2023'e yüzde 50'den fazla artış yaşandı.

        ● 2021'den bu yana Türkiye'de kadın sanatçıların, Türkiye dışında dinlenme oranları yüzde 130 gibi ciddi bir artış yakaladı.

        Spotify'ın Güney Avrupa Bölgesi Sanatçı ve Yapım Şirketli İlişkileri Lideri Carla Armogida, konuyla ilgili olarak şunları ifade etti; "EQUAL'ın bu üç yılda hem dünyada hem de Türkiye'de başarmış olduklarıyla gurur duyuyoruz. Sunduğumuz hem editoryal destek hem pazarlama desteği hem de işbirlikleri sayesinde binlerce kadına Spotify platformu içerisinde ve dışında fırsatlar yarattık. Bugüne kadar tüm dünyada 1000'in üzerinde kadın sanatçıyı EQUAL elçisi olarak ağırladık. Ayrıca, EQUAL gibi global programları Türkiye’de hayata geçirmiş olmamız Spotify olarak Türkiye pazarına olan bağlılığımızın önemli bir göstergesi. EQUAL'ın Türkiye pazarında bu derece olumlu şekilde karşılanmış olmasından ve Türkiye’de kadın sanatçıların seslerini hem Türkiye’de hem de dünya çapında geniş kitlelere ulaştırmaktan büyük heyecan duyuyoruz.”

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        MASTERCLAS İLE SANATÇILARA ÖZEL

        Spotify'ın EQUAL Türkiye'nin 3'üncü yıl dönümünü kutlamak ve tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sanatçılar ve yapım şirketlerine özel bir Masterclass oturumu gerçekleştirmek üzere verdiği davete, Türkiye'nin önde gelen kadın sanatçıları ve müzik endüstrisinin önemli paydaşları katıldı. Davette ayrıca, Kara Gözünün Hasretinden adlı parçasıyla ilk defa Türkçe şarkıyla ayın global EQUAL elçisi seçilen popun ikonik ismi Nilüfer'in katılımıyla, Türkiye müzik sahnesinde kadın seslerin gücüne odaklanan bir panel gerçekleşti. Panelde, pop müziğin etkili isimlerinden Nilüfer'in yansı sıra, Spotify'ın RADAR Türkiye programında yer alan sanatçı Paptircem ve müzik sahnesinde çeşitlilik ve yaratıcılığı güçlendirmeyi hedefleyen, ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliğinin norm olduğu çok sesli bir dünyayı hayal eden bir sosyal girişim olan Kreşendo Kurucusu ve Direktörü Beril Sarıaltun da yer aldı.

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        EQUAL Türkiye'nin 3'üncü yıldönümü sebebiyle Spotify, 2023'te en çok dinlenen kadın sanatçılarını; kadın sanatçıların en çok dinlenen şarkılarını ve dünyada en çok dinlenen kadın sanatçıları açıkladı:

        2023'te Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçılar:

        Sezen Aksu

        Güneş

        Melike Şahin

        Simge

        Hande Yener

        Ebru Gündeş

        Gülşen

        Sertab Erener

        İrem Derici

        Zeynep Bastık

        2023'te dünyada en çok dinlenen Türk kadın sanatçılar:

        Simge

        Sezen Aksu

        Zeynep Bastık

        İrem Derici

        Güneş

        Hande Yener

        Derya Uluğ

        Gülşen

        Aleyna Tilki

        Ebru Gündeş

        2023'te en çok dinlenen kadın sanatçılara ait şarkılar:

        Aşkın Olayım - Simge

        NKBİ X YAPAMAM - Remix - Lvbel C5, Güneş

        24/7 - ALIZADE, BEGE

        Yaz Gülü - İrem Derici

        Diken Mi Gül Mü? -Sibel Can, Eypio

        Feryat - Hadise

        Diva Yorgun - Melike Şahin

        Suçlarımdan Biri - Güneş

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        #Spotify
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        #güneş
        #Melike Şahin
        #simge
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