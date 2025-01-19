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        Haberler Magazin Eray Aktaş'ın bağışlanan organları 4 kişiye umut oldu

        Eray Aktaş'ın organları 4 kişiye umut oldu

        Giresun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 59 yaşındaki tiyatro sanatçısı Eray Aktaş'ın bağışlanan organları 4 kişiye umut oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 16:45 Güncelleme: 19.01.2025 - 16:45
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        Organları 4 kişiye umut oldu
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        16 Ocak Giresun'da beyin kanaması geçiren tiyatro sanatçısı Eray Aktaş, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Aktaş'ın, dün beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı.

        Nakil için Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Bağış Birimi, Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinasyon Merkezi ile görüşmeler yaptı. Eray Aktaş'ın alınan iki böbreği, karaciğeri ve korneası, Erzurum ile İstanbul'a gönderildi.

        Eray Aktaş'ın eşi Bahar Aktaş, yaptığı açıklamada, acılarının büyük olmasına rağmen insanların çaresizlik içerisinde kalmasını istemediklerini söyledi.

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        "HİÇBİR AİLE ACI ÇEKMESİN İSTEDİM"

        İnsanlara umut olabilmek adına organ bağışında bulunduklarını dile getiren Bahar Aktaş; "Hiçbir aile acı çekmesin istedim. Çok zor, nasıl dayanacağımı da bilmiyorum. Bağışlanan organları gördükçe Eray daha iyi olacak. İnsanlara yardım etmeyi çok seviyordu" ifadelerini kullandı.

        Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu kadrosunda bulunan Eray Aktaş'ın cenazesi, yarın toprağa verilecek.

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        #Eray Aktaş
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