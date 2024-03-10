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        Haberler Müzik Ercan Saatçi: "30 yıldan fazla oldu

        Ercan Saatçi: "30 yıldan fazla oldu

        İzel - Çelik - Ercan, 30 yıl sonra Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıktı. Ercan Saatçi, duygularını; " Burada son sahne aldığımızda çocuk gibiydik. Heyecanlıyız" şeklinde dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2024 - 10:37 Güncelleme: 10.03.2024 - 10:37
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        İzel - Çelik - Ercan, Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen grup üyelerinden Ercan Saatçi; "Bostancı'da sahne almayalı 30 yıldan fazla oldu. Burada son sahne aldığımızda çocuk gibiydik. Heyecanlıyız" derken Çelik Erişçi; "Salon dolu, biletlerin tamamı satılmış, huzurumuz yerinde. Bizi izlemeye gelen, hikâyemizi yıllardır birlikte sürdürdüğümüz sevenlerimizle güzel bir kutlama yapacağız" dedi. Yaklaşık 2,5 saat sahnede kalan fenomen grup, sevilen şarkılarını salonu dolduran hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi.

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        #İzel - Çelik - Ercan
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