Ercan Saatçi: "30 yıldan fazla oldu

İzel - Çelik - Ercan, Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen grup üyelerinden Ercan Saatçi; "Bostancı'da sahne almayalı 30 yıldan fazla oldu. Burada son sahne aldığımızda çocuk gibiydik. Heyecanlıyız" derken Çelik Erişçi; "Salon dolu, biletlerin tamamı satılmış, huzurumuz yerinde. Bizi izlemeye gelen, hikâyemizi yıllardır birlikte sürdürdüğümüz sevenlerimizle güzel bir kutlama yapacağız" dedi. Yaklaşık 2,5 saat sahnede kalan fenomen grup, sevilen şarkılarını salonu dolduran hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi.