Sıcaklık ve buharlaşmanın su kaybını tetiklediğini belirten Akkuş, şöyle konuştu: "Van Gölü kapalı bir havza. Havzaya kar ve yağmurla su girdisi, buharlaşma yoluyla su çıktısı oluyor. Havzada Van Gölü'nden sonra en büyük göl olan Erçek Gölü'nün de suyu tuzlu ve sodalıdır. Göçmen kuşların önemli konaklama ve beslenme alanları arasında yer alan göl, kuraklık ve aşırı buharlaşmadan etkileniyor. Gölde inci kefali popülasyonu da çok fazla. Burada yoğun bir avcılık yapılıyor. Çoğu aile geçimini balıkçılık yaparak sağlıyor. Yağışların son yıllarda azalması haliyle gölü de etkiledi. Yüzey alanı gittikçe küçülüyor. Gölün yüzde 30'luk bir kısmının derinliği bir metre civarında. Bundan dolayı göldeki en ufak bir çekilme kıyıda çok büyük alanların ortaya çıkmasına neden oluyor."