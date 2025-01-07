Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Erciyes'te feci kaza! 15 yaşındaki Rus turist hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Erciyes'te feci kaza! 15 yaşındaki Rus turist hayatını kaybetti

        Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'nde feci bir kaza meydana geldi. Olayda kayak yaparken düşüp yaralanan 15 yaşındaki Rus turist, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 09:30 Güncelleme: 07.01.2025 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erciyes'te feci kaza! Rus turist hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak yaptığı sırada düşerek yaralanan Rus turist, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre Türkiye'nin önemli kış sporları merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak yaptığı sırada düşen Rus turist T.N.T. (15) yaralandı.

        TÜM MÜDAHALERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        Durumun bildirilmesi üzerine JAK ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerce alınan T.N.T.; ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Rus turist T.N.T., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Santa Maria Kilisesi davası başladı! Gülen teröristi hakim uyardı!
        Santa Maria Kilisesi davası başladı! Gülen teröristi hakim uyardı!
        Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor
        Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Trakya ve Ege için sağanak yağmur uyarısı
        Trakya ve Ege için sağanak yağmur uyarısı
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        Trump: Ben İsrail'in en iyi dostuyum
        Trump: Ben İsrail'in en iyi dostuyum
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        F.Bahçe'den stoper sürprizi!
        F.Bahçe'den stoper sürprizi!
        Bilimsel makaleye konu oldu
        Bilimsel makaleye konu oldu
        Ferdi Tayfur'un 'Fadime'si benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadime'si benim
        Kanada Başbakanı istifa etti
        Kanada Başbakanı istifa etti
        Fenerbahçe'ye sürpriz sol bek!
        Fenerbahçe'ye sürpriz sol bek!
        Karısını öldürüp bagaja koydu! 'Dur' ihtarına uymayınca ortaya çıktı!
        Karısını öldürüp bagaja koydu! 'Dur' ihtarına uymayınca ortaya çıktı!