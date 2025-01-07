Erciyes'te feci kaza! 15 yaşındaki Rus turist hayatını kaybetti

Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak yaptığı sırada düşerek yaralanan Rus turist, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre Türkiye'nin önemli kış sporları merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak yaptığı sırada düşen Rus turist T.N.T. (15) yaralandı.

TÜM MÜDAHALERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine JAK ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerce alınan T.N.T.; ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.