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        Haberler Magazin Erdal Beşikçioğlu, mal varlığını açıkladı

        Erdal Beşikçioğlu, mal varlığını açıkladı

        CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkanı adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu, mal varlığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 10:06 Güncelleme: 20.03.2024 - 10:06
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        Mal varlığını açıkladı
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        Erdal Beşikçioğlu, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde Ankara Etimesgut Belediyesi'nin başkanı olmak için yarışacak. Adaylığını CHP'den açıklayan Beşikçioğlu, tüm mal varlığını sosyal medya hesabından açıkladı.

        Erdal Beşikçioğlu; "Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Tüm mal varlığım, devlet memuriyetim (Devlet Tiyatroları), Tatbikat Sahnesi ile uzun yıllar emek verdiğim sinema ve dizi filmlerden sağladığım birikimle edinilmiştir" diyerek mal varlığını listeledi.

        • Ankara Çankaya Güven Mh.de kat Mülkiyeti Mesken

        • İstanbul Zeytinburnu'nda kat Mülkiyeti 2 Katlı Ofis

        • İstanbul Çeşme Ardıç Mh.de Bahçeli Dubleks Ev

        • İzmir Konak Göztepe'de Kat İrtifak Mesken

        • İzmir Urla Yenikent'te Mal Mülkiyeti Dubleks Mesken

        • 2020 Model Compass Jeep Marka Otomobil

        • 2016 Model A4 Audi Marka Otomobil

        Fotoğraflar: DepoPhoto, Instagram

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        #erdal beşikçioğlu
        #erdal beşikçioğlu mal varlığı
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