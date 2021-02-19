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Erdal Beşikçioğlu'nun yönetmenliğinde sahneye konulan 'Nina-İçi Doldurulmuş Martıların Hassasiyeti' oyunu Fişekhane'den online olarak ilk kez seyirciyle buluşuyor. Erdal Beşikçioğlu, Elvin Beşikçioğlu ve Ünsal Coşar'ı oyuncu olarak sahnede buluşturan Tatbikat Sahnesi oyunu, 20 Şubat 2021 akşamı 20.30'dan itibaren online olarak seyretix platformu üzerinden izlenebilecek. Biletleri Biletix'te satışta olan 'Nina'Tatbikat Sahnesi'nin 'Fahrenheit 451' ile başlattığı ve ‘Bir Delinin Hatıra Defteri' ile devam eden online oyun serisinin üçüncü prodüksiyonu oldu.

"Aşkı ve Bolşevik devrimini anlatıyoruz''

Tiyatro klasiği Martı oyununun üç ana karakterini Matei Vizniec'in kalemiyle 1917 devrimi dönemine taşıyan oyun, savaşların ortasında insani hesaplaşmaları konu ediniyor. Oyunun yönetmeni ve oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, ‘'Aşkın ve Bolşevik Devriminin kişiler üzerinden anlatıldığı bir hikaye. Yer yer dışarıdan bakıyoruz ve gülüyoruz. Yer yer içinde onlarla beraber olup ağlıyoruz. Bütün duyguları beraber yaşadığımız şahane bir eser'' şeklinde konuştu.

OYUN HAKKINDA:

Oyun, Anton Çehov'un, 1800'lerin sonu 1900'lerin başında kaleme aldığı unutulmaz eseri 'Martı'nın ana karakterleri olan Nina, Treplev ve Trigorin'in hayatlarına 1917 Şubat Devrimi zamanından yeniden bakıyor. Romanya'nın çağdaş yazarlarının başında gelen Matéi Visniec'in kaleme aldığı adlı oyununda seyirci, değişen dünyanın vahşi savaşında, ölülerin ortasında Nina, Trigorin ve Treplev'in hayatlarına, hesaplaşmaların soğuk esintisinde, hassas hislerin gidiş hikâyesinde tanık oluyor.

OYUNUN KÜNYESİ:

Yazan: Matéi Visniec

Çeviren: Burak Üzen

Yöneten: Erdal Beşikçioğlu

Oyuncular: Nina Mihaylovna Zareçnaya: Elvin Beşikçioğlu, Konstantin Gavriloviç Treplev: Ünsal Coşar, Boris Alekseyeviç Trigorin: Erdal Beşikçioğlu

Dekor ve Kostüm Tasarım: Barış Dinçel

Işık Tasarım: Mahir Köksal

Yönetmen Yardımcısı: Selin Tekman

'NİNA' VİDEO - KÜNYE

Yönetmen: Nadim Güç

Görüntü Yönetmeni: Bülent Özer