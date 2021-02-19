Erdal Beşikçioğlu'nun yönetmenliğinde sahneye konulan 'Nina-İçi Doldurulmuş Martıların Hassasiyeti' oyunu Fişekhane'den online olarak ilk kez seyirciyle buluşuyor. Erdal Beşikçioğlu, Elvin Beşikçioğlu ve Ünsal Coşar'ı oyuncu olarak sahnede buluşturan Tatbikat Sahnesi oyunu, 20 Şubat 2021 akşamı 20.30'dan itibaren online olarak seyretix platformu üzerinden izlenebilecek. Biletleri Biletix'te satışta olan 'Nina'Tatbikat Sahnesi'nin 'Fahrenheit 451' ile başlattığı ve ‘Bir Delinin Hatıra Defteri' ile devam eden online oyun serisinin üçüncü prodüksiyonu oldu.
"Aşkı ve Bolşevik devrimini anlatıyoruz''
Tiyatro klasiği Martı oyununun üç ana karakterini Matei Vizniec'in kalemiyle 1917 devrimi dönemine taşıyan oyun, savaşların ortasında insani hesaplaşmaları konu ediniyor. Oyunun yönetmeni ve oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, ‘'Aşkın ve Bolşevik Devriminin kişiler üzerinden anlatıldığı bir hikaye. Yer yer dışarıdan bakıyoruz ve gülüyoruz. Yer yer içinde onlarla beraber olup ağlıyoruz. Bütün duyguları beraber yaşadığımız şahane bir eser'' şeklinde konuştu.
OYUN HAKKINDA:
Oyun, Anton Çehov'un, 1800'lerin sonu 1900'lerin başında kaleme aldığı unutulmaz eseri 'Martı'nın ana karakterleri olan Nina, Treplev ve Trigorin'in hayatlarına 1917 Şubat Devrimi zamanından yeniden bakıyor. Romanya'nın çağdaş yazarlarının başında gelen Matéi Visniec'in kaleme aldığı adlı oyununda seyirci, değişen dünyanın vahşi savaşında, ölülerin ortasında Nina, Trigorin ve Treplev'in hayatlarına, hesaplaşmaların soğuk esintisinde, hassas hislerin gidiş hikâyesinde tanık oluyor.
OYUNUN KÜNYESİ:
Yazan: Matéi Visniec
Çeviren: Burak Üzen
Yöneten: Erdal Beşikçioğlu
Oyuncular: Nina Mihaylovna Zareçnaya: Elvin Beşikçioğlu, Konstantin Gavriloviç Treplev: Ünsal Coşar, Boris Alekseyeviç Trigorin: Erdal Beşikçioğlu
Dekor ve Kostüm Tasarım: Barış Dinçel
Işık Tasarım: Mahir Köksal
Yönetmen Yardımcısı: Selin Tekman
'NİNA' VİDEO - KÜNYE
Yönetmen: Nadim Güç
Görüntü Yönetmeni: Bülent Özer
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