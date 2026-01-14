Erdal ile Ece konusu ve oyuncuları: Erdal ile Ece filmi ne zaman çekildi?
Erdal ile Ece filmi, 14 Ocak Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Şahan Gökbakar ve Togan Gökbakar'ın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar oturmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Erdal ile Ece konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Erdal ile Ece konusu ve oyuncuları...
Erdal ile Ece filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Başrollerini Şahan Gökbakar ile Seda Türkmen'in paylaştığı film, 2024 yılında vizyona girdi. Erdal ile Ece filmi, uzun yıllardır birlikte olan evli bir çiftin hikayesini konu almaktadır. Peki, "Erdal ile Ece konusu nedir, oyuncuları kimler? Erdal ile Ece filmi ne zaman çekildi?" İşte detaylar...
ERDAL İLE ECE KONUSU NEDİR?
Erdal ile Ece, uzun yıllardır evli olan bir çiftin, Erdal ve Ece’nin, modern evlilik hayatındaki iniş çıkışlarını mizahi bir dille ele alıyor. Erdal, oto sanayide kuzeni Oğuz ile birlikte araç kaplama ve modifiye işleriyle uğraşan, biraz dağınık ve rahat bir adam.
Ece ise kurumsal bir firmada yönetici olarak çalışan, disiplinli ve mükemmeliyetçi bir kadın. Bu zıt karakterler, günlük hayatta karşılaştıkları tartışmalar ve yanlış anlamalarla bir dizi komik olayın içinde buluyor kendilerini.
ERDAL İLE ECE FİLMİ OYUNCU VE KARAKTERLER
Şahan Gökbakar-Erdal
Seda Türkmen-Ece
Kerem Poyraz Kayaalp-Oğuz
Selahattin Mutlu- Selahattin
Gizem Yeğit- Diyetisyen
Mustafa Yıldız- Body Namık
İnci Pars-Sema
Damla Polat- Damla
Selin Uzal - Serpil
Sevda Baş- Bengü