Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Erdal ile Ece konusu nedir, oyuncuları kimler? Erdal ile Ece filmi ne zaman çekildi?

        Erdal ile Ece konusu ve oyuncuları: Erdal ile Ece filmi ne zaman çekildi?

        Erdal ile Ece filmi, 14 Ocak Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Şahan Gökbakar ve Togan Gökbakar'ın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar oturmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Erdal ile Ece konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Erdal ile Ece konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 18:35 Güncelleme: 14.01.2026 - 18:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Erdal ile Ece filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Başrollerini Şahan Gökbakar ile Seda Türkmen'in paylaştığı film, 2024 yılında vizyona girdi. Erdal ile Ece filmi, uzun yıllardır birlikte olan evli bir çiftin hikayesini konu almaktadır. Peki, "Erdal ile Ece konusu nedir, oyuncuları kimler? Erdal ile Ece filmi ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        2

        ERDAL İLE ECE KONUSU NEDİR?

        Erdal ile Ece, uzun yıllardır evli olan bir çiftin, Erdal ve Ece’nin, modern evlilik hayatındaki iniş çıkışlarını mizahi bir dille ele alıyor. Erdal, oto sanayide kuzeni Oğuz ile birlikte araç kaplama ve modifiye işleriyle uğraşan, biraz dağınık ve rahat bir adam.

        Ece ise kurumsal bir firmada yönetici olarak çalışan, disiplinli ve mükemmeliyetçi bir kadın. Bu zıt karakterler, günlük hayatta karşılaştıkları tartışmalar ve yanlış anlamalarla bir dizi komik olayın içinde buluyor kendilerini.

        3

        ERDAL İLE ECE FİLMİ OYUNCU VE KARAKTERLER

        Şahan Gökbakar-Erdal

        Seda Türkmen-Ece

        Kerem Poyraz Kayaalp-Oğuz

        Selahattin Mutlu- Selahattin

        Gizem Yeğit- Diyetisyen

        Mustafa Yıldız- Body Namık

        İnci Pars-Sema

        Damla Polat- Damla

        Selin Uzal - Serpil

        Sevda Baş- Bengü

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        14 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        14 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        İfadelerine ulaşıldı
        İfadelerine ulaşıldı
        Eski İHD İzmir Başkanı vahşice öldürüldü!
        Eski İHD İzmir Başkanı vahşice öldürüldü!
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!
        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!
        Teyzesini öldürüp kolonyayla yakmıştı! Caninin ilk sözleri...
        Teyzesini öldürüp kolonyayla yakmıştı! Caninin ilk sözleri...
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Tedesco'dan kupa rotasyonu!
        Tedesco'dan kupa rotasyonu!
        Temassız ödeme limiti artıyor
        Temassız ödeme limiti artıyor
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        Kur'an kursundaki cinayetten kan davası çıktı!
        Kur'an kursundaki cinayetten kan davası çıktı!
        "Trump ile Mamdani iletişim halinde" iddiası
        "Trump ile Mamdani iletişim halinde" iddiası
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?
        Tesla araçlarda abonelik dönemi
        Tesla araçlarda abonelik dönemi