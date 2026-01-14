ERDAL İLE ECE KONUSU NEDİR?

Erdal ile Ece, uzun yıllardır evli olan bir çiftin, Erdal ve Ece’nin, modern evlilik hayatındaki iniş çıkışlarını mizahi bir dille ele alıyor. Erdal, oto sanayide kuzeni Oğuz ile birlikte araç kaplama ve modifiye işleriyle uğraşan, biraz dağınık ve rahat bir adam.

Ece ise kurumsal bir firmada yönetici olarak çalışan, disiplinli ve mükemmeliyetçi bir kadın. Bu zıt karakterler, günlük hayatta karşılaştıkları tartışmalar ve yanlış anlamalarla bir dizi komik olayın içinde buluyor kendilerini.