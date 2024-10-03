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        Haberler Magazin Erdal Özyağcılar, gençlik fotoğraflarını yayımladı: Burnumun direği sızladı - Magazin haberleri

        Erdal Özyağcılar: Burnumun direği sızladı

        Erdal Özyağcılar, mesleki hayatının farklı dönemlerini gözler önüne seren fotoğraflarını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 10:45 Güncelleme: 03.10.2024 - 10:45
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        Birçok ünlü zaman zaman, eski yıllara ait fotoğraflarını yayınlıyor.

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        O yolculuk çerçevesinde kariyerlerinin perde arkasını da görmek mümkün oluyor.

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        O isimlerden biri de Erdal Özyağcılar oldu.

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        Erdal Özyağcılar, 58 yıllık kariyerinden bazı kesitleri gözler önüne sererek anılarını tazeledi.

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        Anılarını tazelerken gerek sinema filmlerinin gerekse TV yapımlarından sunduğu kesitler, kendisini ve takipçilerini zaman yolculuğunu çıkardı.

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        Erdal Özyağcılar, senaryo yazdığı daktilonun da kendisiiçin ne kadar önemli olduğunun altını çizdi.

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        Erdal Özyağcılar, paylaştığı fotoğraflara; "Burnumun direği sızladı. Siz takipçilerimle bu yolculuğu paylaşmak istedim" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Erdal Özyağcılar
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