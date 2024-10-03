Erdal Özyağcılar: Burnumun direği sızladı
Erdal Özyağcılar, mesleki hayatının farklı dönemlerini gözler önüne seren fotoğraflarını paylaştı
Birçok ünlü zaman zaman, eski yıllara ait fotoğraflarını yayınlıyor.
O yolculuk çerçevesinde kariyerlerinin perde arkasını da görmek mümkün oluyor.
O isimlerden biri de Erdal Özyağcılar oldu.
Erdal Özyağcılar, 58 yıllık kariyerinden bazı kesitleri gözler önüne sererek anılarını tazeledi.
Anılarını tazelerken gerek sinema filmlerinin gerekse TV yapımlarından sunduğu kesitler, kendisini ve takipçilerini zaman yolculuğunu çıkardı.
Erdal Özyağcılar, senaryo yazdığı daktilonun da kendisiiçin ne kadar önemli olduğunun altını çizdi.