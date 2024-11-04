Erdal Özyağcılar: Konservatuvar yıllarım
Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, konservatuvar yıllarına dair fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı
Erdal Özyağcılar, takipçilerini geçmişe götürdü.
76 yaşındaki oyuncu, İstanbul Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim gördüğü yıllardaki öğrenci kimliğini yayımladı.
Özyağcılar, paylaşımına şu notu düştü: Albümlerin arasından İstanbul Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü öğrenci hüviyet kartım çıkıverdi karşıma. Fotoğrafıma baktım üzmedi beni şimdiki halim. Konservatuvar yıllarım hepsi buram buram hâlâ yüreğimde hüzünlenmedim. Sadece yıllar önce bu mesleğe gönül verip adım attığım için binlerce kez şükürler olsun dedim.
Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...
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