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        Haberler Magazin Erdal Özyağcılar: Konservatuvar yıllarım - Magazin haberleri

        Erdal Özyağcılar: Konservatuvar yıllarım

        Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, konservatuvar yıllarına dair fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 16:31 Güncelleme: 04.11.2024 - 16:31
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        Erdal Özyağcılar, takipçilerini geçmişe götürdü.

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        76 yaşındaki oyuncu, İstanbul Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim gördüğü yıllardaki öğrenci kimliğini yayımladı.

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        Özyağcılar, paylaşımına şu notu düştü: Albümlerin arasından İstanbul Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü öğrenci hüviyet kartım çıkıverdi karşıma. Fotoğrafıma baktım üzmedi beni şimdiki halim. Konservatuvar yıllarım hepsi buram buram hâlâ yüreğimde hüzünlenmedim. Sadece yıllar önce bu mesleğe gönül verip adım attığım için binlerce kez şükürler olsun dedim.

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        Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...

        Fırat Tanış

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        Fırat Tanış

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        Soner Sarıkabadayı

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        Soner Sarıkabadayı

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        Vedat Milor

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        Vedat Milor

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        Murat Dalkılıç

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        Murat Dalkılıç

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        Azra Akın

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        Azra Akın

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        Merve Dizdar

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        Merve Dizdar

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        Nilüfer

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        Nilüfer

        #Erdal Özyağcılar
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