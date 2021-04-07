"AYAĞI ÇİRKİN BİRİSİYLE ASLA YAPAMAM"

Eşi ile tanışma hikayesini de anlatan ünlü oyuncu, o dönemlerde kendisinden bir üst sınıfta olan Güzin Özyağcılar'dan hoşlandığını söyledi.

Ayak fetişisti olduğunu sözlerine ekleyen ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Erkek çocukları konuşuyor ya delikanlılık zamanında "Sen neyden hoşlanırsın?" diye sordular, ben de "Ayağı çirkin birisiyle asla yapamam" dedim. O zaman Güzin'den de hoşlanıyorum, arkadaşlarıma söyledim. Sonra dediler ki: Abi kolayı var. Biz onu yatırırız, çıkarırız ayakkabılarını bakarsın ona göre karar verirsin. Tuttular zavallı Güzin'i yarım çizmelerini... Sonra, "Bu iş olur" dedim.