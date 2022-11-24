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Haberler Gündem 3. Sayfa Erdal Sakız cinayeti | Erdal Sakız cinayetinde sıcak gelişme!
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Erdal Sakız cinayetinde sıcak gelişme!

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra ormanda, otomobilinde silahla vurulmuş halde cansız bedeni bulunan 43 yaşındaki Erdal Sakız cinayeti soruşturmasında, 8 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 3'ünün sorguları devam ediyor

Erdal Sakız cinayeti | Erdal Sakız cinayetinde sıcak gelişme!
Erdal Sakız cinayetinde sıcak gelişme!
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DHA

Sakarya'nın Karasu ilçesi Kuru Dere Mahallesi'nde, 9 Kasım tarihinde evinden otomobiliyle ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Erdal Sakız (43) için ailesinin ihbarı üzerine aranma çalışması başlatıldı.

BAŞINDA VE GÖĞSÜNDE KURŞUN

DHA'da yer alan habere göre çalışmaların 10´uncu gününde Erdal Sakız'ın cansız bedeni otomobilinde bulundu. Yapılan ilk incelemelerde Erdal Sakız'ın baş ve göğüs kısmında mermi olduğu, ayrıca elinde de tüfek mermi izi olduğu tespit edildi. Erdal Sakız'ın cenazesi otopsisinin ardından toprağa verildi.

HTS VE GPS KAYITLARI İNCELENDİ

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri yaptıkları çalışmalarda Erdal Sakız'ın cansız bedeninin bulunduğu alanda HTS ve araç GPS kayıtlarını inceledi.

SEVGİLİSİ, EŞİ VE OĞLU GÖZALTINA ALINDILAR

Yapılan çalışmalarda Jandarma ekipleri Erdal Sakız'ın oğlu T.S. eşi N.S, sevgilisi N.B., kuzeni E.S, yeğeni R.S ile fındık tüccarı E.K ile eşi L.K ve oğulları S.K gözaltına alındı.

ARAMALAR YAPILDI

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi ve Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Kurudere Mahallesi'nde E.K'ye ait iş yeri ve beraberinde ev ile eklentileri olan ahır içinde detaylı inceleme yapan Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri bazı bulguları delillendirerek gece geç saatlere kadar çalışma yürüttü.

AİLE FERTLERİ SERBEST BIRAKILDI

Jandarma karakolunda ifadeleri alınan Erdal Sakız'ın oğlu T.S, eşi N.S, sevgilisi N.B, kuzeni E.S, yeğeni R.S serbest bırakıldı.

3 ŞÜPHELİNİN SORGUSU SÜRÜYOR

Erdal Sakız ile aralarında para meselesi bulunan fındık tüccarı E.K, eşi L.K ve oğulları S.K.´nin gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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