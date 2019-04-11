Beşiktaş'ta Fikret Orman döneminde yöneticilik yapan ancak sonrasında anlaşmazlığa düşüp ayrılan Erdal Torunoğulları, önemli açıklamalar yaptı. Radyospor'a konuşan Torunoğulları, mayıs ayında yapılacak seçimle ilgili "Seçim için zamanımız var, bakacağız. Ahmet Nur Çebi son derece etkili ve güçlü bir isim. Ben aday olması gerektiğine inanıyorum. Son kararı kendisi verecek. Ahmet bey kazanabilir. Sadece tepki oyları değil, kendi gücüyle bu seçimi kazanabilir. Biz Beşiktaş'ın içerisinde bulunduğu sorunları çözmek adına bir plana sahibiz. Ve bu sorunları başarıyla çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum. Ahmet Nur Çebi aday olur ve beni listesinde görmek isterse, tabii ki yerimizi alırız. Kararı kendisi verecek" dedi.

"OĞUZHAN'A 16 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ!"

Torunoğulları, Kartal'ın genç yıldızları Güven ve Dorukhan için "Zorunluluktan dolayı şans buldular belki ama olması gereken buydu. Dorukhan'a Avrupa'nın çok önemli kulüplerinden ilgi var. Güven'i çok beğeniyorum. Beşiktaş'a çok faydalı olacak. Bir Alman gibi yaşarsa Avrupa'nın birinci sınıf takımlarına gider" dedi.

Eski yönetici, son dönemde formayı unutan Oğuzhan Özyakup için ise çok önemli bir itirafta bulunup "Oğuzhan Özyakup'un yeteneği tartışılmaz. Çok özel bir yetenek. Ben de Hollanda'da yaşadığım için kendisini çok iyi tanıyorum. Hollanda'da doğdu büyüdü. Mutlaka atlatacaktır bu süreci. Destek vermek gerekiyor. Anlamak gerekiyor. Yurt dışında yetişmiş Türk oyuncuları anlamak için yurt dışından mentör getirmek gerekir. Farklı kültürden geliyor, iki kültür arasında sıkışıyorlar; o yüzden desteğe ihtiyaçları var. Görevde olsam Oğuzhan'ın kalmasını sağlardım. Monaco, Oğuzhan için Beşiktaş'a 16 milyon Euro teklif etti. 2014'te resmi teklifi verdiler. Ama o dönemde ben koptum, transfer olmadı" şeklinde konuştu.

"YENİ TEKNİK DİREKTÖR YERLİ OLMALI"

Torunoğulları, "Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olmalı?" şeklinde soruya ise "Yerli hoca olması gerekiyor. Şayet olmazsa Alman bir teknik direktör olmalı. Almanlar bizi daha iyi anlayabilirler. Daha önce gelen Almanların başarıları da ortada. O yüzden yerli olmazsa bir Alman teknik direktörü tercih ederim" diyerek sözlerini noktaladı.