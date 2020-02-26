Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMagazinErdal Tosun'un annesi Sevim Tosun hayatını kaybetti! Bekir Aksoy duyurdu - Magazin haberleri

Erdal Tosun'un annesi Sevim Tosun hayatını kaybetti

Oyuncu Bekir Aksoy, Yeşilçam'ın usta oyuncularından Necdet Tosun'un eşi, Erdal Tosun ve Gürdal Tosun'un anneleri Sevim Tosun'un hayatını kaybettiğini duyurdu

Sevim Tosun - Erdal Tosun
HABERTURK.COM

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Necdet Tosun'un eşi, Erdal ve Gürdal Tosun'un anneleri Sevim Tosun hayatını kaybetti. Acı haberi, oyuncu Bekir Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. 

Bekir Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"NURLAR İÇİNDE UYU SEVİM TEYZECİĞİM"

Necdet Tosun babaları ve kocasıydı Sevim Teyze'mizin... Önce o ayrıldı bizden! Sonra canım arkadaşım ve herkesin sevgilisi Gürdal... Sonra her zaman yanımızda olan bize ağabeylik yapan Erdal Ağabey...

Şimdi de biz konservatuarda okurken bizi evinde misafir eden; hepimize kazanlarla yemek yapan, her zaman güler yüzüyle bizi kucaklayan Sevim Teyze'miz... Nurlar içinde uyu ve bizden çok selam ve özlemlerimizi götür Sevim Teyzeciğim...

Oyuncu Bekir Aksoy

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ünlüleri buluşturan doğum günü partisi - Magazin haberleri
MAGAZİNÜnlüleri buluşturan parti
Kıvanç Tatlıtuğ'un 200 bin TL'lik aracı - Magazin haberleri
MAGAZİN200 bin TL'lik nostalji!
Aslı Hünel kimdir, nereli ve kaç yaşında? Aslı Hünel hayatı hakkında
MAGAZİNAslı Hünel kimdir?
Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'e romantik kutlama - Magazin haberleri
MAGAZİN"Seni sevmeyi çok seviyorum sevgilim"
Defne Samyeli karlar üstünde - Magazin haberleri
MAGAZİNDefne karlar üstünde
Volkan Konak, Elvis Presley'in otomobilini aldı - Magazin haberleri
MAGAZİNElvis'in arabası artık 'Kuzeyin Oğlu'nda
Survivor kim elendi? Gözyaşlarına boğuldu! 25 Şubat Survivor son bölümünde yaşananlar
MAGAZİNSurvivor kim elendi
Kadir Doğulu kamp maceralarını anlattı: Her şeyi yolda öğrendik - Magazin haberleri
MAGAZİN"Her şeyi yolda öğrendik"
Çağatay Ulusoy'un olaylı kaçış planı! - Magazin haberleri
MAGAZİNOlaylı kaçış!
Jackie Chan koronavirüsünden karantinaya mı alındı? Jackie Chan'den açıklama geldi mi?
MAGAZİNKarantinaya mı alındı? Açıklama geldi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X