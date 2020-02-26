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Yeşilçam'ın usta oyuncularından Necdet Tosun'un eşi, Erdal ve Gürdal Tosun'un anneleri Sevim Tosun hayatını kaybetti. Acı haberi, oyuncu Bekir Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bekir Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"NURLAR İÇİNDE UYU SEVİM TEYZECİĞİM"

Necdet Tosun babaları ve kocasıydı Sevim Teyze'mizin... Önce o ayrıldı bizden! Sonra canım arkadaşım ve herkesin sevgilisi Gürdal... Sonra her zaman yanımızda olan bize ağabeylik yapan Erdal Ağabey...

Şimdi de biz konservatuarda okurken bizi evinde misafir eden; hepimize kazanlarla yemek yapan, her zaman güler yüzüyle bizi kucaklayan Sevim Teyze'miz... Nurlar içinde uyu ve bizden çok selam ve özlemlerimizi götür Sevim Teyzeciğim...

Oyuncu Bekir Aksoy