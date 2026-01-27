Habertürk
Habertürk
        Erdek Körfezi'nde de umut veren bulgu | Son dakika haberleri

        Erdek Körfezi’nde de umut veren bulgu

        Prof. Dr. Mustafa Sarı, İzmit ve Tuzla'nın yanında Erdek Körfezi'ndeki dalışlarda da deniz çayırı görüldüğünü paylaştı. Esra Toptaş yazdı..

        Giriş: 27.01.2026 - 13:45 Güncelleme: 27.01.2026 - 13:45
        Erdek Körfezi'nde de umut veren bulgu
        Dün, Marmara Denizi için umut veren bulguları gündeme getirmiştik. Yıllardır Marmara’da dalışlar yapan ve müsilajla mücadelede önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Mustafa Sarı, dalışlarında İzmit Körfezi Eskihisar Kalesi dibinde ve ve Tuzla’da Marmara’nın kurtarıcısı pina ve deniz çayırlarına rastlandığına dair bulgularını paylaşmıştı. Prof. Dr. Sarı, 21 Ocak’ta Erdek Körfezi’nde yapılan dalışlarda deniz çayırlarının görüldüğünü açıkladı.

        1 m² DENİZ ÇAYIRI 10 LİTRE OKSİJEN

        “Deniz çayırlarının 1 m²'si günlük 10 litreden fazla oksijen üretir. Yavru balıklar, pinalar ve bütün deniz canlılarına saklanma, beslenme, barınma, üreme alanı olur. Tropik ormanlardan kat kat fazla karbon tutar. Bulanıklık yapan askıda katıları çöktürerek suyu berraklaştırır. Plaj sularını temizler. Rizomlu kökleriyle sedimenti tutarak, kıyısal erozyonu önler” diyen Prof. Sarı, Erdek Körfezi’ndeki dalışın sonuçlarını şöyle anlatıyor:

        SAATTE 2 FUTBOL SAHASI DENİZ ÇAYIRI YOK OLUYOR

        “Dalgalar kıyıdaki sedimenti tamamen süpürmüş, çayır kökleri açığa çıkmış, örgü gibi rizomlu kökler halen dalgaların hızını keserek kıyıya daha fazla zarar vermesini engelliyor. Şiddetli hava olayları arttıkça kıyılar daha korumasız kalacak. Dünyada her saat 2 futbol sahası büyüklüğünde deniz çayırı yok oluyor. Çayırları korursak, iklim değişimi etkisiyle artan şiddetli hava olaylarına bağlı kıyı tahribini azaltma şansımız var.”

        Fotoğraf: AA

