Erdek'te tarihi av! 207 kiloluk orkinos görenleri hayrete düşürdü
Balıkesir'in Erdek ilçesinde balıkçılar tarafından dev orkinos yakalandı. 207 kilo ağırlığındaki orkinos görenleri hayrete düşürdü. Orkinos servis edilmek üzere bir restorana gönderildi.
Giriş: 04.10.2024 - 09:37 Güncelleme: 04.10.2024 - 09:40
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Balıkesir'in Marmara Denizi'ne kıyısı olan Erdek'te balıkçılar dev bir orkinos yakaladı.
Devasa balık, sadece ağırlığıyla değil boyutlarıyla da görenleri hayrete düşürdü.
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Balıkçılar, böyle büyük bir avın nadir olduğunu ifade ederek, Erdek’in balıkçılık potansiyelinin bir kez daha kanıtlandığını vurguladı.
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207 kiloluk dev orkinos servis edilmek üzere bir restorana götürüldü.