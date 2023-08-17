Erden Timur: Bu sene dayanışma ve konsantrasyon senesi Galatasaray'da teknik heyet, futbolcular ve yönetim, Galatasaray Adası'nda bir araya gelirken sarı-kırmızılı kulübün Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur önemli açıklamalar yaptı. Transferdeki yol haritalarına dair bilgiler veren Timur, bu senenin Galatasaray için "Dayanışma ve konsantrasyon senesi" olduğunu dile getirdi. Beşiktaş'a Rashica transferi açıklamasındaki videoya dair sert sözler kullanan Timur, "Toplumu ayrıştırmak esas bölücülüktür" ifadelerini kullandı

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Galatasaray Adası'nda düzenlenen gece öncesinde açıklamalar yaptı. Transferdeki yol haritasına dair detaylar veren ve bilgiler paylaşan Timur, Beşiktaş için de sert sözler söyledi. Timur'un açıklamaları şöyle:

"Geçen sezon da bu tip yemekler düzenliyorduk, aileler, çocuklar. Dünyada sayılı yerlerden birisi bu ada. Bu sezon bizim için çok farklı olacak. İlk başta sadece motivasyon adına da değil, herkesle birlikte... Geçen sene bambaşka organizasyonlar yapmıştık. Ailemize yeni isimler katıldı. Bu sene bizim için dayanışma ve konsantrasyon senesi"

"ZIYECH'İN SAĞLIK TESTİNDE SORUN YOK"

"Hakim Ziyech'in sağlık testleri bitmek üzere. Çok detaylı incelettik biz. Transfer stratejimizi tam anlatamayız, hem bu sezon hem önümüzdeki sezonlar için kendi sistemimizi açık etmiş oluruz. Şunu diyebilirim, sürekli opsiyonları tutuyoruz. Ligde tekrar şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali hedefliyoruz. Şampiyonlar Ligi olmazsa UEFA Avrupa Ligi'nde... Avrupa şampiyonu olmak istiyoruz. Hakim Ziyech'in sağlık testlerinde şu ana kadar bir sıkıntı çıkmadı."

"Bu bütçeyle Şampiyonlar Ligi için ikinci seviye bütçe hazırlamak istiyoruz. Bir planlama dahilinde yapıyoruz. Bu bütçeyle en iyi oyunculara gitmenin yegane yolu, opsiyonları çok tutarak en iyi opsiyona gitmek. Hatırlarsanız geçen sene demiştim; kimse bizden sıralama beklesin, belki önce yerli belki yabancı alacağız. Geçen seneki şampiyon kadromuzu Rashica hariç koruduk. Üstüne çok ciddi transferler yaptık. Sol bek aldık, hocamızın listesinin başındaki Angelino'yu... Sağ tarafa Tete'yi aldık. Icardi'nin bonservisi dışında çok az bonservis vererek aldık."

BEŞİKTAŞ'A RASHICA YANITI!

"Son derece yakışıksız! Şu memlekette insanları bölmek istiyorsan böyle yaparsın. Biz sporu birleştirmek için yapıyoruz. Eksik yapsak defalarca özür diliyoruz. Bana şampiyonluktan sonra soru soruluyor, doğru şekilde hareket edin, başkasının hakkına dikkat edin, böyle yapan kazanır diyoruz. Azmimiz de, gece gündüz çalışmamız da, konsantrasyonumuz da, idealistliğimiz de bu yönde. Bunlar insanları bölmekten başka işe yaramıyor. Kınanacak, ucuz işler. Toplumu ayrıştırmak esas bölücülüktür. Anadolu, bunun tersi coğrafyadır, kenetlenmiş coğrafyadır. Kendi ucuz politikalarını bir vatandaş olarak son derece yanlış karşılıyorum. Umarsızlığı, sorumsuzluğu çok yanlış buluyorum. Hataen yapılmış olabilir. 'Hataen' dersin... Yanlış olduğunu söylersin. Sonrasında bunun devam etmesi... Yanlış şeyler. Herkes bu memleketin sahibi. Bu tip şeyleri yanlış buluyorum."

"RASHICA İYİ BİR OYUNCU"

"Rashica iyi bir oyuncu. Rakiplerimizin transferlerine hep 'iyi' diyorum. Bu sene böyle gergin geçmesin etmesin diye. Birçok oyuncuyu, sadece o pozisyon değil. Sadece kanat mı, 10 numaraya mı ihtiyacımız var. İnsanlar ne tip oyuncu aradığımızı bilmiyor. Rashica, sağ olsun bizi uzun süre bekledi. Neticede planlama stratejisi, opsiyonlara göre değişiyor. Bu değişikliğe göre şey yapmanız gerekiyor, bu dinamik süreç. Dinamik süreç, bütçen geniş olsa daha az dinamik olur. Bütçen geniş değilse beklemen gerekiyor. Seviye 2 oyunculara gitmen için opsiyonları beklemen lazım."

"8 NUMARADA 40 GÜNDÜR BEKLEYEN BİRİ VAR"

"8 numarada bizi 40 gündür bekleyen oyuncu var. İdeale gitmek istiyoruz. Yüzde 100 ideale gidemeyebilirsiniz ama yüzde 90'a ulaşman lazım. Geçen sene de böyleydi, neredeyse kadronun yarısı son 15 gün geldi."

TARAFTARA SESLENDİ: "MÜSTERİH OLUN"

"Taraftarımız müsterih olsun. Yönetici iki tercih yapabiliyor, ya biz daha güvenli tarafta kalalım, varsın idealin yüzde 65'ine varalım hemen transferleri yapalım, desinler ki ne harika transferler yaptılar. Biz geçen seneki transferlerle seviyeyi bambaşka noktaya çektik. Böyle düşünmek, bencilce kendini düşünen bir tavır. Daha iyisini yapabilecekken daha güvenli tarafta kalıp ideale gitmemek... Bir yöneticinin böyle bir hakkı yok. Bizim bu görevde olmamızın sebebi, en iyisini yapmak. En iyisi için bazı şeyleri bekletiyoruz. Sadece 8 numara değil, 10 numara için de böyle şeyler var. Önümüzdeki hafta insanlar, bu şekli görecek."

"HERKES ÇALIM İŞİNE TAKILMIŞ DURUMDA"

"Şu çalım işlerine herkes takılmış durumda. Sizin ihtiyacınız olan birini arıyorsanız, çalım atmış olmazsınız. Ben yediğimi düşünmüyorum, o ayrı mesele. Mantıklı futbol izleyicisi, bunu alacaklarmış der, izleyici karar verir. Bizim çalım atmış olduğumuz düşünülen oyuncularla ilgili hiçbir şey söylemedik. Bizim çalım attığımız düşünülen oyuncularla ilgili elimde her şey belgeli olarak var. Rashica'nın Beşiktaş'a gitmesine üzülmedim, hayır."

"ELİMDE BELGELER VAR"

"Elimdeki belgeler, atılan mesajlar. Bazen aynı futbolcuya talip olabilirsiniz. Herkesin ideal oyuncuya talip olması lazım. Aynı oyuncuya talipseniz, biri almışsa, çalım atmış olunur."

"HERKES TRANSFER HABERİ OKUMAK İSTİYOR"

Temel sorun, yine aynı şey... Herkesin her gün transfer haberi okuma isteği. 120 gün 120 oyuncu... Gazeteciler de buna karşılık veriyor. 50 oyuncuya görüşüldü gibi oluyor. Türk futboluna zarar veriyor. Sayılan isimlerin yüzde 80'i olmayan isimler. Guendouzi bu isimlerden biri... Her gün 2-3 spor gazetesi alır, haber okurdum. Transfer haberlerini ben de severdim. Bu doyumsuz hissimiz zarar veriyor"

"AYRILIKLAR OLACAK"

"Ayrılıklar söz konusu olacak. Birileri gidecek, birileri gelecek. Kimileri kiralık gidecek. Göreceğiz."

"BEŞİKTAŞ İLE ARANIZ DÜZELECEK Mİ?" SORUSUNA YANIT

Bilemem. Herkes doğru tavırlar gösterirse... Bunlar koca camialar ama çok yanlış şeyler yapılıyor. Bu camialar büyük camialar ama doğru tavırların gösterilmesi lazım."

"Sergio Ramos, herkesin listesinde var. Gelmek istediğimiz seviyenin 5'te 1'i bütçeye sahibiz. Seneye nasıl başladık... Icardi, Angelino, Tete, Kerem Demirbay, Zaha, Halil'i aldık. Bunların hepsi bir plan doğrultusundaydı. Ön tarafta daha yaratıcı olmamız lazım. Türkiye'de şampiyon olmak daha korunaklı bir alan. Hem Galatasaray'ın gelişmesi hem Türk futbolunun gelişmesi için riskleri almak lazım. Riskleri alan bedel ödesin. Doğruyu yapma şansı sürekli gelmiyor. "