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Erden Timur'dan transfer ve Icardi açıklaması!

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Sezonu yorumlayan ve gelecek planlarından bahseden Erden Timur, transferlerle ilgili önemli sözler söyledi. İşte Timur'un açıklamaları...

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  • Erden Timur'dan transfer ve Icardi açıklaması!

    Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
  • Erden Timur'dan transfer ve Icardi açıklaması!

    "İNANCIM İLK GÜNDEN VARDI"

    "Yapmamız gereken bir çok şey var. Şampiyonluk sonrası şimdi onlarla uğraşıyoruz. İnancım birinci günden itibaren vardı ve çok netti. Biz elimizden gelen en maksimumunu yapacağız ve haksızlık da yapmayacağız diyorum. Görevin nettir. Bu yüzden çok güzel bir süreç yaşayacağımızı biliyordum. 500 yılı aşkın bir kültürü var Galatasaray'ın. Geçen hafta Avrupa'nın önemli kulüplerinden 2'siyle görüştüm, nasıl böyle bir şey olabilir diyorlar. Transfer görüşmelerini de orada yapmak lazım bu arada. Bizim hayalimiz Avrupa'da tekrar şampiyon olmak. Bunu söylüyorsak muhakkak Avrupa'dan bahsediyoruzdur."
  • Erden Timur'dan transfer ve Icardi açıklaması!

    "GECE 1-2'YE KADAR KALIYORDUK"

    "Transfer zamanı gece 1-2'ye kadar kalıyorduk. Şimdi yine başladı. Ruhen yorgun olmasak da az uyuduğumuz için yorgunluk gibi oluyor. Florya'da geçirdiğimiz zaman evdekinden fazla. Yeni bir ekip olduğumuz için herkesi birbirine yapıştırmak gerekiyor. Abilik, dostluk yapıyorsan en iyi şekilde yapman lazım."
  • Erden Timur'dan transfer ve Icardi açıklaması!

    "SIKINTILARINI YAŞIYORUZ"

    "Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde başarısız geçen yıllarımızın sıkıntılarını yaşıyoruz. Her eleme çok zor. Karşılaşacağımız takımların ligleri başlamış oluyor. Futbolda atletik ve fiziksel kapasitesi çok önemli bu takımların da bu tür oyunculara sahip olduğunu gördük. Play-off'tan çıkmamız kolay olmayacak. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak Galatasaray'ın en önemli geleneği. O müziği dinletmek için her şeyi yapacağız. tarihte ilk defa bu kadar geç bitiyor lig, ilk defa da bu kadar erken başlıyor. Amacımız Şampiyonlar Ligi'nde başarı. Bütçemizi onun için hazırladık. O olmazsa, Avrupa Ligi'nde başarı..."
  • Erden Timur'dan transfer ve Icardi açıklaması!

    MAURO ICARDI HAKKINDA

    "Hepimizin en önemli hedefi Mauro Icardi. Muazzam bir uyum sağlamış müthiş bir oyuncu ve karakter. Muazzam bir ahlakı var. Tam Atammızın Zeki çevik ve ahlaklı sözüne uyan bir oyuncu. Elimizden geleni yapacağız ama taraftarımız beni tanıyor. Gerçeği konuşmamız lazım. Suudi Arabistan gerçeği var. O gerçek olmasaydı konuşabilirdik. Bunu aşmak için çok çaba sarf ediyoruz. Çok üst düzey rakamlar verdiğinde futbolcular bir sene ailesinden uzak kalabilir."
  • Erden Timur'dan transfer ve Icardi açıklaması!

    ICARDI - ARABİSTAN İDDİALARI

    "Zaten parası var diyebilirsiniz ama hayatını değiştirecek bir rakam. Ben de katılıyorum, Icardi kazancının 2-3 katına oraya gitmez ama daha yüksek bir rakama gidebilir. Bizim için de tek konu orası. Hemen bitecek bir transfer değil. PSG tarafı da var. Burada maddi faktörler değil, manevi duygular ön plana çıkacak. Bizim takımımızın maaş bütçesi 32 milyon euroydu. Ona göre Arap takımların verdiği ücretler çok fazla. Duygusal, oturaklı lider bir kişilik. Kaç yaşında Inter'de İtalyan olmamasına rağmen kaptanlık yapmış bir oyuncu."
  • Erden Timur'dan transfer ve Icardi açıklaması!

    "ÖN ELEMEYE YETİŞTİRECEĞİZ"

    "Bizim güçlendirmemiz gereken bölgelerimiz var. 13.'lüğün getirdiği psikoloji sonrası oyuncuların geri döndürülmesi zordu. Güçlendirmemiz gereken bölgeleri Şampiyonlar Ligi ön elemelerine yetiştireceğiz."
  • Erden Timur'dan transfer ve Icardi açıklaması!

    "FIRSAT TRANSFERLERİNE BAKACAĞIZ"

    "Galatasaray'ın çıkarlarına uygun bir şekilde o bölgelere oyuncu koyacağız. Ondan sonra önümüzdeki sezon için fırsat transferlerine bakacağız. Sadece rakam ve uygunluk anlamında da değil. Çok kaliteli oyuncular almak istiyoruz ama o oyuncuların ilk tercihi Türkiye değil."
  • Erden Timur'dan transfer ve Icardi açıklaması!

    "İYİ İŞLER YAPTI"

    "Marcao değerli bir stoperdi. Abdülkerim hem yerli olarak yerini doldurdu hem de uyum olarak çok iyi işler yaptı. Karakterli, Aslan gibi bir oyuncu. İlk başlarda zorlandı, büyük takımlarda hemen vuralım kellesini diyoruz... o zaman da dik durdu. Genç değil ama uzun süre kulübümüze hizmet edecek bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi seviyesi için tabii ki her pozisyona oyuncu bakmak gerekiyor."
  • Erden Timur'dan transfer ve Icardi açıklaması!

    BAFETIMBI GOMIS

    "Alanya maçında Gomis'in olayı çıktı. Maçtan sonra başkanımız ve hocamız konuştu. Kerem ve Muslera konuşmuş Gomis'le! Oyuncularla görüştüm, onların psikolojisini çok iyi biliyorum. Onlar da sahip çıktılar, ne karar verilirse saygı duyarız dediler ama sahip çıktılar Gomis'e. O gün de 4-5 saatte çözdük olayı. Hocamız ve Bafe de olgunluk gösterdiler."
  • Erden Timur'dan transfer ve Icardi açıklaması!

    "OYUNCU BAKIYORUZ"

    "Rashica en çok opsiyonumuz olan bir bölgede oynuyor. Mesela Zaniolo... bu yaşta Türk futboluna gelmiş en kariyerli transfer. Bizim için çok değerli. Norwich'in sunacağı şartlara bağlı. FFP'den dolayı çok fazla para ödeyemeyiz. Gelirlerimizi bambaşka bir düzeye taşıdık. Doğru rakamlar istenirse tabii ki tutmak istiyoruz. Orada daha üst düzey alternatifler bakıyoruz. Zaniolo'ya da bir çok teklif var o yüzden oraya da oyuncu bakıyoruz."
  • Erden Timur'dan transfer ve Icardi açıklaması!

    "GALATASARAY'DA KALACAK"

    "Kaan Ayhan kalıyor, onunla anlaşma şartlarımız kalıyor üzerineydi. Zorunlu satın alma opsiyonu vardı. Onda güzel olan son günlerde 6 milyon isteniyordu ama biz çok daha düşük bir rakama aldık. Bizim açımızdan karlı oldu."
  • Erden Timur'dan transfer ve Icardi açıklaması!

    "EN ÖNEMLİ ŞEY KISA SÖZLEŞME"

    "Son 15 yılın transferleri incelediğimde en önemli şey kısa sözleşmeymiş. Asıl mesele oradaymış. Mertens'i Juan'ı böyle ikna ettik. Bir tek Sergio vardı. Onun da 4 yıllık sözleşmesi vardı. Seferovic'i kimse konuşmuyor. Onun gibi üst düzey olmuş birini alıp başarısız olduktan sonra gönderdik. Bize maliyeti 2.2 milyon euroydu. Zaniolo için iyi bir para verirler, yerine de iyi bir oyuncu buluruz tabii ki gidebilir. Galatasaray aldı, satmak için anlaştı. Aslında bu hülleli bir alıştı falan.. yok öyle bir şey."
  • Erden Timur'dan transfer ve Icardi açıklaması!

    HAKIM ZIYECH

    "Hakim Ziyech bir alternatif ama bu sene kısmetli bir seneydi. Bu da artık dile kolay gelmeye başlandı. Bunlar hiç kolay isimler değil. Yüzde 1 ihtimalin bile peşinden koşuyoruz."
  • Erden Timur'dan transfer ve Icardi açıklaması!

    ANDERSON TALISCA

    "Anderson Talisca şu an için gündemimizde yok. Maaşı 10 milyon euro. Her şey ağustosta gündeme gelebilir. Bugün yok ama o dönemde herhangi bir sebeple gündeme gelebilir."
  • Erden Timur'dan transfer ve Icardi açıklaması!

    FORVET VE SOL BEK

    "Şampiyonlar Ligi ön elemesine kadar kadromuza katmamız gereken pozisyonlar var, forvet, sol bek gibi... Bizim için ilk dönem bu. Sonra fırsat transferlerini kovalayacağız. Neredeyse 10 aydır çok yoğun çalışıyoruz. 800-900 oyuncu listeye girdi. Toplam oyuncu daha fazladır. Transfer dönemi içinde buraya başka isimler de ekleniyor. Her opsiyonla sürekli görüşüyoruz. Sürekli ilişki kurmaya çalışıyoruz."
  • Erden Timur'dan transfer ve Icardi açıklaması!

    "YERLİ, SAĞLAM BİR KALECİ BAKIYORUZ"

    "Okan Kocuk'a buradan çok teşekkür ediyorum. Sözleşmesinin son senesi olmasına rağmen şampiyonluk için mücadele eden cengaver bir oyuncu. Kendini unuttu oradaki takımdaşlıkla ilgilendi. Muslera artık Galatasaray'ın bir efsanesi. İleri dönük baktığımızda yabancı sınırının ne olacağına bağlı. Gerektiğinde kaleye geçebilecek yerli, sağlam bir kaleci bakıyoruz."
  • Erden Timur'dan transfer ve Icardi açıklaması!

    "ALİ KOÇ ÇIKSIN AÇIKLASIN"

    "Bu işin muhakkak açıklanması gerekiyor Ali Koç tarafından. Bir camianın yaptığı çok doğru proje zan altında bırakılıyor. Bana sürekli açıklama yapın dediler. Ali Koç'un bu sözleri doğru değil. Ben açıklayacağım zaten. Toplumsal bir eksikliğimiz var. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak. Florya Galatasaray'ın tapulu malı. Onun üstünde yapılan yer için bankadan kredi çekip yaptık. Böyle bir ücretle bu büyüklükteki bir arsayı kaç kulüp satın almış bilmiyorum. Arsanın üzerinde Galatasaray var. Bu çok değerli bir davranıştır. Ben yanlış bir şey yapılırsa Dursun başkanın da karşısına çıkarım dedim. Kamuya zarar verecek hiçbir şey yapmayız. Galatasaray her zaman toplumsal haklara saygı duymuştur. Beşiktaş da yaptı. Ali Bey ne açıklar bilmiyorum ama muhakkak çıkıp açıklaması gerekir."
  • Erden Timur'dan transfer ve Icardi açıklaması!

    "LİGİ BİTİRTMEYİZ SÖZLERİ"

    "Keşke böyle bir açıklama yapmasaydım diyorum. Çok fazla da özür diledim. Özür dilemek çok güzel bir şeydir. Biz efendilik ettik özür diledik diye daha da üzerimize geldiler. Bu ligin gerçekliği yok diye bir ton laf edildi. Şaibe var diyenler var.

    Orada bana soru sordular 'Lig bu hatalarla biter mi diye?' Ben de bu cümleyi kullandım. Çağrıda bulunuyorum. Buradan ya da Avrupa'dan hakem seçelim. Kimin aleyhine ya da lehine hatalar kimin fazlaymış bakalım. Biz aleyhine en çok hata yapılan takımız. Gelin bakalım diyorum. Bunu bu şekilde yapsak çok doğru olmaz mı?"
  • Erden Timur'dan transfer ve Icardi açıklaması!

    "FENERBAHÇE'NİN PENALTISINI DA SÖYLEDİM"

    "Yayıncı kuruluşla konuşmuştuk önce tamam dediler sonra da nedense vazgeçtiler. Fenerbahçe'nin penaltısının verilmediğini de söyledim. Kendi lehimize hata yapıldığında çıkıp VAR kayıtlarını açıklayın dedik. Kim çıkıp konuştu bizim lehimize hata oldu diye."
  • Erden Timur'dan transfer ve Icardi açıklaması!

    "BİZ NİYE SESSİZ KALDIK?"

    "Dursun Özbek şahittir. 80 küsür tane Fenerbahçe'nin açıklaması var. 43 Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın da 20 küsür. Galatasaray'a terörist denirken biz niye sessiz kaldık. Biz açıklama yaparken bile rakibe malum takım, terörist değil, güzide takım diyoruz. Biz bu açıklamaları da camiamızdan dolayı yapıyorum.  Biz de bir şeyler söylersek bir mahallede 18 yaşındaki iki tane çocuk birbirini bıçaklayabilir mi? Biz ortamı daha da germek istemiyoruz. Bu vicdansızlıktır. Kendi amacı için insanları birbirine düşürmek doğru değil. Ligin gerginliği artmasın diye açıklama yapmıyoruz. Şimdi açıkla diyorlar. Açıklasam size yaradı diyecekler."

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