"ALİ KOÇ ÇIKSIN AÇIKLASIN"

"Bu işin muhakkak açıklanması gerekiyor Ali Koç tarafından. Bir camianın yaptığı çok doğru proje zan altında bırakılıyor. Bana sürekli açıklama yapın dediler. Ali Koç'un bu sözleri doğru değil. Ben açıklayacağım zaten. Toplumsal bir eksikliğimiz var. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak. Florya Galatasaray'ın tapulu malı. Onun üstünde yapılan yer için bankadan kredi çekip yaptık. Böyle bir ücretle bu büyüklükteki bir arsayı kaç kulüp satın almış bilmiyorum. Arsanın üzerinde Galatasaray var. Bu çok değerli bir davranıştır. Ben yanlış bir şey yapılırsa Dursun başkanın da karşısına çıkarım dedim. Kamuya zarar verecek hiçbir şey yapmayız. Galatasaray her zaman toplumsal haklara saygı duymuştur. Beşiktaş da yaptı. Ali Bey ne açıklar bilmiyorum ama muhakkak çıkıp açıklaması gerekir."