Erdoğan Arıkan, ekranlara döndü

TRT spikeri Erdoğan Arıkan, Trendyol 1. Lig'in 20'nci haftasında Sakaryaspor'un deplasmanda Keçiörengücü ile oynadığı maçı anlattığı esnada kalp krizi geçirerek, hastaneye kaldırılmıştı. Zorlu sürecin ardından Erdoğan Arıkan, üç ay sonra ekranlara döndü.

Ünlü spiker; "Heyecanlıyım. Şükürle karışık, teşekkürlerle karışık, tatlı bir heyecan yaşıyorum. Allah'a binlerce kez şükrediyorum. İzleyicilerimize, takımlarımıza, taraftarlarımıza, spor severlere, TRT ailesine, aileme ve arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Hepinizin yardım ve duasının etkisi çok fazla. Ve tabii ki doktorlarımıza teşekkür ediyorum. Sağlık kuruluşlarımızı Allah başımızdan eksik etmesin. Bütün hastalarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.