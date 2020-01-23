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HaberlerMüzikEren AB ve Derya Yıldırım'dan "I'm Ready" - Magazin haberleri

Eren AB ve Derya Yıldırım'dan "I'm Ready"

Fransa'da yaşayan popçu Derya Yıldırım ile ortak bir çalışma yapan Eren AB "I'm Ready" adlı ortak single çalışmasını 24 Ocak'ta tüm dijital platformlarda yayına sunacak

Eren AB - Derya Yıldırım
HABERTURK.COM

Kendine özgü şarkılarla Amerika'da müzik listelerine girmeyi başaran DJ Eren AB, yeni single çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Geçen yıl "Give Me More" adlı son single albümü ile Kuzey Amerika'da 25'nci sıradan başladığı başarılı çıkışını sürdürerek listelerde 5'nci sıraya kadar yükselen DJ Eren, yeni çalışması "I'm Ready ile iddialı geliyor.

Eren "I'm Ready" adlı son çalışmasında popçu Derya Yıldırım ile birlikte başarılı bir çalışma orta çıkardığını dile getirdi.

 

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