Eren Bülbül'ün filmi tamamlandı 0:00 / 0:00

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TRT / Dijital Sanatlar ortak yapımı 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak 2022'de gösterime girecek. Yapımcılığını Mustafa Uslu, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun üstlendiği, İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Alayça Öztürk, Mutlunur Lafçı ve Emir Çiçek'in başrolleri paylaştığı filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu yaptı.

Senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu'nun kaleme aldığı filmde, iki şehidimizin hayat hikayesi, ülkemizde yaşanan terör gerçeği, Anadolu, Karadeniz'deki çetin yaşam şartlarıyla amansızca mücadele eden çalışkan, fedakar, sevgi yüklü yurdum insanlarının yaşamlarından kesitlerle beyazperdeye yansıtılacak.

Karadeniz'deki bir ailenin, vatan ve insan sevgisini her şeyden önde tutan bir subayın yaşamlarından kesitler yer alan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren'de Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün, Eren ve kardeşleriyle aynı takımda oynadığı maç sahnesi de yer alıyor.