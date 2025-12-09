Ergin Ataman: Alperen Şengün, Nikola Jokic'ten daha iyi

A Milli Takım ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, konuk olduğu Euro Insiders'ın Podcast yayınında açıklamalarda bulundu.

"ALPEREN ŞENGÜN, NİKOLA JOKİC'TEN DAHA İYİ"

Euro Insiders'ın podcast yayınına katılan Ataman, "Alperen Şengün, şu anda pasörlük yeteneği açısından dünyanın en iyi pivotu. Benim için o en iyisi. Nikola Jokic'ten daha iyi." dedi.

Ataman, "Onu maç sırasında oyun kurucu olarak kullanabilirsiniz. O çok iyi bir pasör, 1'e 1 savunma yapmak imkansız ve aynı zamanda çok iyi ribaunt alıyor." ifadelerini kullandı.