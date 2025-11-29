Habertürk
        Ergin Ataman: Çok dikkatli olmamız lazım

        FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda İsviçre ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman, müsabakada çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 22:12 Güncelleme: 29.11.2025 - 22:12
        Ergin Ataman ile milli basketbolcu Tarık Biberovic, Saint-Leonard Spor Salonu'ndaki antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Bosna Hersek maçında oynadıkları basketboldan memnun olduğunu dile getiren Ataman, "Antrenman bile yapmadan oynadığımız bir maçtı ama gayet düzenli bir oyun ortaya koyduk. İkinci periyotta savunmada aksadık ve hücumda top kayıpları yaptık. Ancak ilk çeyrek ve ikinci yarıda düzenli bir basketbol oynayarak net bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

        Elemelerde "pencere maçlarının" sürpriz sonuçlara açık olduğuna dikkati çeken deneyimli başantrenör, "Hangi takımın nasıl oynayacağı hiç belli olmuyor. Takımlardaki birçok oyuncuyu hiç tanımıyoruz. İyi başlangıç yaptık. Tehlikeli bir maç. İsviçre'nin Sırbistan'ı bu kadar zorlayacağını beklemiyorduk. Çok bildiğimiz oyuncuları yok. İyi mücadele ediyorlar ve koşuyorlar. Özellikle sahalarında oldukça sert oynayacaklardır. Karşılarında Avrupa ikincisi Türk Milli Takımı var. Onu yenmek için bütün güçleriyle mücadele edeceklerdir. Çok dikkatli olmamız lazım. Akıllı, savunmada taviz vermeden ve hücumda kontrolü bırakmadan oynamamız lazım." diye konuştu.

        Tedavisi devam eden oyuncular hakkında da bilgi veren Ergin Ataman, "Tecrübeli bir takımız. Eksiklerimiz de var. Cedi Osman'ın sakatlığı devam ediyor. Cedi buraya geldi ama oynayacak durumda değil. Onu oynatamayacağız. Onuralp'i de Bosna Hersek maçındaki sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarmak zorunda kaldık. İlk pencere maçlarına 2'de 2 ile başlamak ve maçı kazanmak için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        TARIK BIBERIVOC: KİM OLDUĞUMU GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİM

        Milli basketbolcu Tarık Biberovic, ay-yıldızlı forma altında kendisine verilen sorumluluk karşısında en iyi performansını sergilemeye çalıştığını dile getirdi.

        A Milli Takım'da görev yapmanın önemini vurgulayan 24 yaşındaki oyuncu, "Milli takıma geldiğimde bana ciddi bir sorumluluk veriliyor. En iyi şekilde kendimi göstermeye çalışıyorum. Umuyorum ki bundan sonra da en iyi şekilde bu sorumluluğu üstleneceğim. Kim olduğumu göstermeye devam edeceğim. En önemli şey, milli takım ve bu armanın altında savaşmamız." değerlendirmesinde bulundu.

        20 sayı kaydederek en skorer oyuncu olduğu Bosna Hersek mücadelesini kazanmalarının kendilerine öz güven sağladığını aktaran Tarık, şunları kaydetti:

        "İsviçre müsabakası da çok önemli. Kazanmamız gerekiyor. İsviçre çok yetenekli ve sert bir takım. Yarın inşallah galibiyetle sonuçlandıracağız. Takım arkadaşlarım fedakarlık yaparak milli takım için yüzde 100'ünü veriyor. Sahaya çıktıklarında en iyisini gösteriyorlar. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çok yetenekliler ve inanılmaz karaktere sahipler. Elemeleri en iyi şekilde bitireceğiz. 2027 Dünya Kupası'nda da bizden çok iyi bir performans bekliyorum."

