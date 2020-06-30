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Ergin Ataman'dan İspanya ACB'nin şampiyonu Baskonia'ya tebrik ve TBF'ye eleştiri

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, İspanya'da şampiyon olan Baskonia'yı tebrik ederken liglerin durdurulması nedeniyle TBF'yi eleştirdi

Ergin Ataman
DHA

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, İspanya Basketbol Ligi'nin (ACB) final karşılaşmasında Barcelona'yı 69-67 yenerek şampiyon olan Baskonia'yı tebrik etti ve Türkiye'de basketbol liglerini sonlandıran Türkiye Basketbol Federasyonu'na (TBF) eleştiride bulundu.

Maçı izlerken vicdanının sızladığını söyleyen Ataman, "İspanya Basketbol Ligi (ACB) muhteşem bir final maçı ile sonlandı ve Barcelona'yı 69-67 yenen Baskonia şampiyon oldu. Benim gibi bu maçı izlerken vicdanı sızlayanlar oldu mu acaba? Tebrikler Baskonia, tebrikler Barcelona. Tabii ki en büyük tebrik ise geri adım atmadan ülkede basketbol heyecanını son saniyeye kadar yaşatan ACB organizasyonuna" ifadelerini kullandı.

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