        Ergin Ataman: Elimizdeki maçı kaybettik, çok üzgünüm! - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman: Elimizdeki maçı kaybettik, çok üzgünüm!

        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya'ya 88-83 yenilerek ikinci olan A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman, çok üzgün olduğunu dile getirdi.

        Giriş: 15.09.2025 - 00:42 Güncelleme: 15.09.2025 - 00:42
        "Elimizdeki maçı kaybettik, çok üzgünüm!"
        EuroBasket 2025'i ikinci tamamlayarak gümüş madalya kazanan Türkiye'de başantrenör Ataman ile kaptan Cedi Osman, Arena Riga'da oynanan finalin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Almanya'yı tebrik eden Ergin Ataman, "Avrupa Şampiyonası boyunca basın toplantılarında hep konuştum. Şu an söyleyeceğim bir şey yok çünkü elimizde olan ve kontrol ettiğimiz maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Yenildiğimde pozitif düşünemem. Belki yarından sonra turnuvayla ilgili analiz yapabilirim. Elimizdeki maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

        Müsabakanın büyük bölümünde üstün oynadıklarını vurgulayan 59 yaşındaki başantrenör, "Çok üzgünüm çünkü böylesine önemli bir finali son 2 dakikaya kadar önde götürüp son saniyelerde kaybetmek ilerisi için herhangi bir yorum yapmamı engelliyor. Önümüzdeki günlerde yetkililerle değerlendirmeyi yaparız." diye konuştu.

