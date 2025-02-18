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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Ergin Ataman: Grubu lider bitirmek istiyoruz - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman: Grubu lider bitirmek istiyoruz

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya ve İzlanda ile yapacağı maçlar öncesi Basketbol Gelişim Merkezi'nde medya günü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 13:32 Güncelleme: 18.02.2025 - 13:32
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        "Grubu lider bitirmek istiyoruz"
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        A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, 2025 Avrupa Şampiyonası'na lider gitmek istediklerini söyledi.

        Ay-yıldızlı ekibin 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 20 Şubat Perşembe günü İtalya ile İstanbul'da ve 23 Şubat Pazar günü İzlanda ile deplasmanda yapacağı maçlar öncesi Basketbol Gelişim Merkezi'nde medya günü düzenlendi.

        Burada basın mensuplarının sorularını cevaplayan A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, "Kasım ayında Macaristan'la oynadığımız iki maçı da kazanarak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etmiştik. Grupta iki maç kaldı, ilki İtalya'yla burada. Oradaki maçta geçen yıl 7 sayıyla kaybetmiştik. Gruptan lider çıkmak, prestij olarak lider bitirmek istiyoruz. Yedi sayılık farkı da kapatmak istiyoruz. Bu, kendimize koyduğumuz bir hedef. İzlanda'yla da grup maçlarını tamamlayacağız. Avrupa Şampiyonası'nda güçlü bir kadromuz olacağını düşünüyoruz. Bir haftalık süreçte en iyisini yapıp İtalya maçını kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

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        Grubu lider tamamlamak istediklerini aktaran genel menajer Nedim Yücel de şunları kaydetti:

        "Avrupa Şampiyonası öncesi gruptan çıkmayı garantiledik. Grubu lider tamamlamak istiyoruz. Çok önemli bir prestij olacaktır. Elemelerde uzun bir aradan sonra Cedi, Furkan gibi oyuncular bizimle birlikte olacak. Bu da Avrupa Şampiyonası için önemli bir hazırlık. Elimizden geleni yapıp grubu lider tamamlamak istiyoruz."

        Milli takımın yıldız oyuncusu Cedi Osman ise şu ifadeleri kullandı:

        "Ne kadar gruptan çıkmayı garantilemiş olsak da bizim için önemli bir maç. İtalya'ya karşı oynamak bizim için her zaman önemlidir. Zorlu bir maç olacak. Taraftarımızın önünde çok iyi performans sergileyerek galip gelmek istiyoruz. Hedefe ulaştığımız için de çok mutluyuz. Kazanarak devam etmek istiyoruz."

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