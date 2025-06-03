Ergin Ataman, HT Spor'a Yunanistan'daki son durumu değerlendirdi: Tutuklanacak haberleri asparagas!

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, olaylı Olympiakos serisinin ikinci maçında yaşananları HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk'a değerlendirdi.

💥 "Tutuklanacak haberleri asparagas!"



🏀 Ergin Ataman, HT Spor'a özel demeç verdi. 💬 pic.twitter.com/efVbFvyKn2 — HT Spor (@HTSpor) June 3, 2025

İşte Ata Selçuk'un Ergin Ataman'la konuşmasından satır başları:

"Ergin Ataman çıkan haberlere yalanlama getirdi. Olympiakos cephesinden tutuklanması gerekiyor gibi bir söylem vardı. Olympiakos taraftarına küfür ettiğine yönelik bir söylem vardı. Ergin Ataman bunun tamamen asparagas olduğunu bunun gerçeği yansıtmadığını böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi. "Yunanistan'da bana karşı gösterilen, tahmin edelen kadar bir tepki yok hatta Olympiakos fanatikleri dışında benim arkamda ağırlıklı olarak kamuoyu" dedi. İki kulüp başkanının da birbirini mahkemeye verdiğini hatırlattı ve Yunanistan Spor Bakanlığı'nın da iki kulübü toplantıya çağırdığını ifade etti. "Artık tamamen gözümüzü seriye çevirdik maç ne zaman oynanacak bilmiyorum ama biz bu seriyi kazanacağız ve şampiyon olacağız" diye de ekledi Ergin Ataman."

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NE OLMUŞTU?

Barış ve Dostluk Salonu'nda gergin bir atmosferde oynanan mücadelede Panathinaikos AKTOR'u 91-83 yenen Olympiakos, final serisinde durumu 1-1'e getirmişti.