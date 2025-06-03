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        Haberler Spor Basketbol Ergin Ataman, HT Spor'a Yunanistan'daki son durumu değerlendirdi: Tutuklanacak haberleri asparagas! - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman, HT Spor'a Yunanistan'daki son durumu değerlendirdi: Tutuklanacak haberleri asparagas!

        Yunanistan Ligi play-off yarı final ikinci maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, konuk olduğu Olympiakos'a 91-83 mağlup oldu. Ergin Ataman, Olimpiakos taraftarlarının Türkiye'ye dair küfürlü tezahüratı sonrası ikinci teknik faulden oyundan atılmıştı. Tecrübeli teknik adam, HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk'a açıklamalarda bulundu ve son durumu değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 15:39 Güncelleme: 03.06.2025 - 15:39
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        "Tutuklanacak haberleri asparagas!"
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        Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, olaylı Olympiakos serisinin ikinci maçında yaşananları HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk'a değerlendirdi.

        İşte Ata Selçuk'un Ergin Ataman'la konuşmasından satır başları:

        "Ergin Ataman çıkan haberlere yalanlama getirdi. Olympiakos cephesinden tutuklanması gerekiyor gibi bir söylem vardı. Olympiakos taraftarına küfür ettiğine yönelik bir söylem vardı. Ergin Ataman bunun tamamen asparagas olduğunu bunun gerçeği yansıtmadığını böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi. "Yunanistan'da bana karşı gösterilen, tahmin edelen kadar bir tepki yok hatta Olympiakos fanatikleri dışında benim arkamda ağırlıklı olarak kamuoyu" dedi. İki kulüp başkanının da birbirini mahkemeye verdiğini hatırlattı ve Yunanistan Spor Bakanlığı'nın da iki kulübü toplantıya çağırdığını ifade etti. "Artık tamamen gözümüzü seriye çevirdik maç ne zaman oynanacak bilmiyorum ama biz bu seriyi kazanacağız ve şampiyon olacağız" diye de ekledi Ergin Ataman."

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        NE OLMUŞTU?

        Barış ve Dostluk Salonu'nda gergin bir atmosferde oynanan mücadelede Panathinaikos AKTOR'u 91-83 yenen Olympiakos, final serisinde durumu 1-1'e getirmişti.

        Karşılaşmadan önce yaşanan olaylar gerekçesiyle Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos ile ailesi, salondan çıkarılmıştı.

        Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, maç sırasında rakip takım taraftarlarının Türkiye'ye yönelik küfürlü tezahüratına sert tepki göstermişti. Ataman, maçın sonlarında ikinci teknik faulü alarak oyundan ihraç edilmişti.

        Olympiakos Kulübü Başkanı Panagiotis Angelopoulos ise Giannakopoulos ve Ergin Ataman'ın davranışlarının kabul edilemez olduğunu dile getirmişti.

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