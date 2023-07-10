Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Panathinaikos Jerian Grant'i transfer etti

        Yunan ekibi Panathinaikos, Türk Telekom forması giyen 30 yaşındaki ABD'li basketbolcu Jerian Grant'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2023 - 17:40
        Ataman'lı Panathinaikos'tan Grant hamlesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yunan temsilcisi Panathinaikos, Türk antrenör Ergin Ataman yönetiminde yeni sezon kadro planlaması dahilinde takımı güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, oyun kurucu ve şutör gard pozisyonlarında görev yapan 30 yaşındaki ABD’li basketbolcu Jerian Grant’ı kadrosuna kattığını açıkladı. Grant, en üst seviyeye ait olduğunu kanıtlama zamanı geldiğini ve dolu bir OAKA'da forma giymek için heyecan duyduğunu söyledi.

        30 yaşındaki basketbolcu, geride kalan sezonda Türk Telekom ile Eurocup’ta maç başına 14,9 sayı, 3,2 ribaund, 6,1 asist ve 1,3 blok ortalamaları yakalarken, geçen sezon Eurocup'ın da MVP'si seçildi.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        NATO Zirvesi öncesi İsveç buluşması
        NATO Zirvesi öncesi İsveç buluşması
        Polis amiri, motosikletteki gaspçıların üzerine atladı!
        Polis amiri, motosikletteki gaspçıların üzerine atladı!
        Mercedes Türkiye'den iddialara yanıt geldi
        Mercedes Türkiye'den iddialara yanıt geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Biden ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Biden ile görüşecek
        Sular altında kalan sanayi sitesinde tahliye çalışması!
        Sular altında kalan sanayi sitesinde tahliye çalışması!
        10 dakika şarj ile 1200 km menzil
        10 dakika şarj ile 1200 km menzil
        İzmir'de iki ilçede birden orman yangını çıktı!
        İzmir'de iki ilçede birden orman yangını çıktı!
        Fenerbahçe'de sıcak saatler!
        Fenerbahçe'de sıcak saatler!
        Boşandılar!
        Boşandılar!
        Cezalar asılsız çıktı! Fahri trafik müfettişlere dava
        Cezalar asılsız çıktı! Fahri trafik müfettişlere dava
        Ancelotti ile konuşması yayınlandı!
        Ancelotti ile konuşması yayınlandı!
        "Mars'ta iklim 400 bin yıl önce değişti"
        "Mars'ta iklim 400 bin yıl önce değişti"
        Beşiktaş'tan Onana için yeni teklif!
        Beşiktaş'tan Onana için yeni teklif!
        Galatasaray'da 'tango' zamanı!
        Galatasaray'da 'tango' zamanı!
        200 milyar dolarlık proje seti
        200 milyar dolarlık proje seti
        Sanat dünyasından Özkan Uğur'un ailesine taziye ziyareti
        Sanat dünyasından Özkan Uğur'un ailesine taziye ziyareti
        Ünlülerin Bodrum günlüğü
        Ünlülerin Bodrum günlüğü
        9 soruda maaş zamları
        9 soruda maaş zamları
        Apple'dan KDV zammı
        Apple'dan KDV zammı
        Vergi ve borç artışıyla harcamaya kuvvet
        Vergi ve borç artışıyla harcamaya kuvvet