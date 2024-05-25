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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Ergin Atamanlı Panathinaikos'un rakibi Real Madrid oldu - Basketbol Haberleri

        Ergin Atamanlı Panathinaikos'un rakibi Real Madrid oldu

        THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde son şampiyon Real Madrid, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 87-76 mağlup ederek finalde Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos'un rakibi oldu. Panathinaikos-Real Madrid karşılaşması, 26 Mayıs Pazar TSİ 21.00'de oynanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 00:30 Güncelleme: 25.05.2024 - 00:30
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        Panathinaikos'un rakibi Real Madrid
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        THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde son şampiyon Real Madrid, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 87-76 mağlup ederek finalde Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos'un rakibi oldu.

        Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Arena'da oynanan mücadele karşılıklı basketlerle başladı.

        İlk 2 dakikalık bölüm Yunanistan ekibinin 6-5'lik üstünlüğüyle geçilirken, Real Madrid üst üste 3 kez üç sayılık atışta isabet bularak skoru 14-6'ya getirdi.

        Son 4 dakikaya 19-10'luk Real Madrid üstünlüğüyle girilirken, İspanyol ekibi ilk çeyreğin kalan bölümünde potasında sayı görmeyerek bu periyodu 28-10 önde tamamladı.

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        İkinci çeyrekte pota altından sayılarla farkı daha da açan Real Madrid, son 4 dakikaya 23 sayılık farkla girdi: 47-24.

        Son bölümde Yunanistan ekibi farkı az da olsa eritirken, ilk yarı İspanyol ekibinin 56-37'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Üçüncü çeyrekte Olympiakos daha etkili olan taraftı. Kırmızı-beyazlı ekip savunmada rakibine ilk 4 dakika sayı şansı vermezken farkı da 13 sayıya indirdi: 56-43.

        Kalan süre iki ekibin karşılıklı basketleriyle geçerken, taraflar son çeyreğe 71-58'lik skorla girdi.

        Yunanistan ekibi son periyoda da baskılı başladı. Kırmızı-beyazlılar dış atışlardan bulduğu sayılarla farkı 9'a indirdi: 76-67.

        Son 1 dakikaya girilirken Olympiakos'un üst üste top kayıplarını iyi değerlendiren Real Madrid, farkı yeniden yükseltti: 87-73.

        İspanyol temsilcisi Real Madrid müsabakadan 87-76 galip ayrılarak finale yükseldi. Panathinaikos-Real Madrid karşılaşması, 26 Mayıs Pazar TSİ 21.00'de oynanacak.

        Salon: Uber Arena

        Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Damir Javor (Slovenya), Emin Moğulkoç (Türkiye)

        Real Madrid: Campazzo, Hezonja, Tavares, Ndiaye, Musa, Causeur, Fernandez, Abalde, Rodriguez, Poirier, Yabusele (Llull)

        Olympiakos: Walkup, Canaan, Fall, Papanikolaou, Peters, Williams-Goss, Wright, Petrusev, Milutinov, McKissic (Larentzakis, Mitrou-Long)

        1. Periyot: 28-10

        Devre: 56-37

        3. Periyot: 71-58

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