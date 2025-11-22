Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya Erhürman'dan, GKRY Liderine tepki | Dış Haberler

        Erhürman'dan, GKRY Liderine tepki

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'in adadan Türk askerinin çekilmesi ve garantörlüklerin kaldırılmasına dair açıklamasına tepki gösterdi. Erhürman, "Sayın Hristodulidis'in açıklaması benim için yok hükmündedir." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 00:41 Güncelleme: 22.11.2025 - 00:41
        Erhürman'dan, GKRY Liderine tepki
        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'in adadan Türk askerinin çekilmesi ve garantörlüklerin kaldırılması yönündeki açıklamalarına tepki göstererek, "Sayın Hristodulidis'in açıklaması benim için yok hükmündedir." ifadesini kullandı.

        KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erhürman, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis'in, Rum basınında yer alan "Çözüm ancak garantilerin kaldırılması ve Türk askerinin çekilmesiyle mümkün." şeklindeki sözlerine cevap verdi.

        Erhürman açıklamada, Hristodulidis ile kısa bir süre önce görüştüklerini ve Kıbrıs sorunu ekseninde medya üzerinden karşılıklı açıklama yapmama konusunda hemfikir olduklarını dile getirerek şunları kaydetti:

        "Bu adada egemenlik haklarına sahip iki eşit kurucu ortaktan biri olan Kıbrıs Türk halkının iradesi olmaksızın, 'garantör' sıfatını taşımayan devletlerle pek çok askeri anlaşmaya imza atan Sayın Hristodulidis’in bu konuda, böyle bir ön şart ortaya koymaya çalışması abesle iştigaldir!"

        Erhürman, GKRY Lideri'nin "Çözüm ancak garantilerin kaldırılması ve Türk askerinin çekilmesiyle mümkündür." şeklindeki açıklamasını eleştirerek, "Sayın Hristodulidis’in yukarıda alıntıladığım açıklaması benim için yok hükmündedir!" değerlendirmesinde bulundu.

